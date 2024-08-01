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«ОстроVа» помогают

Акция помощи детям Белгородской области и участникам СВО #МЫВМЕСТЕ пройдёт во время всероссийского мо­лодёжного форума на Сахалине с 6 по 10 августа.

В Южно-Сахалинске будут работать сразу два пункта сбора. Один в городском парке им. Ю. Гагарина в районе озера Верхнее. Волонтёры будут работать с 14.00 до 21.00.

Второй пункт разместится рядом с кинотеатром «Октябрь» в большом образовательном шатре с 10.00 до 22.00.

Дополнительная информация – по телефону 8-800-550-62-12.

Список необходимого есть на сайте https://ostrova-forum.ru/news.

В прошлом году участники всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» собрали 400 рюкзаков для детей подшефного города Шахтёрска (ДНР).

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