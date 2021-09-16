«Острова ратной славы». Фотовыставка

В Южно-Курильс­ком краеведческом музее име­ни Ф. И. Пыжья­нова открыта фотовыставка «Острова ратной славы». Экспозиция создана из авторских снимков сахалинского историка, археолога, этнографа, началь­ника научного отдела музейно-мемори­аль­ного комплекса «Побе­да» Игоря Самарина.

Ученый создавал свой фотоархив 13 лет. Уникальные кадры сняты во время поездок по местам воинской славы Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, сообщила пресс-служба музейно-мемориального комплекса «Победа».

На наших островах множество фортификационных сооружений, оставшихся после второй мировой вой­ны, а также братских могил и памятников тем, кто освобождал эти земли. Многие места труднодоступны, отчего увидеть их может далеко не каждый. С помощью фотографий Игоря Самарина жители и гости Южно-Курильска перенесутся на Шумшу, Парамушир, Матуа и другие острова.

Выставка будет работать до 28 октября.

Елена СИТНОВА.