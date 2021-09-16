«Острова ратной славы». Фотовыставка

В Южно-Курильском краеведческом музее имени Ф. И. Пыжьянова открыта фотовыставка «Острова ратной славы». Экспозиция создана из авторских снимков сахалинского историка, археолога, этнографа, начальника научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа» Игоря Самарина.
Ученый создавал свой фотоархив 13 лет. Уникальные кадры сняты во время поездок по местам воинской славы Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, сообщила пресс-служба музейно-мемориального комплекса «Победа».
На наших островах множество фортификационных сооружений, оставшихся после второй мировой войны, а также братских могил и памятников тем, кто освобождал эти земли. Многие места труднодоступны, отчего увидеть их может далеко не каждый. С помощью фотографий Игоря Самарина жители и гости Южно-Курильска перенесутся на Шумшу, Парамушир, Матуа и другие острова.
Выставка будет работать до 28 октября.
Елена СИТНОВА.