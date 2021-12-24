Островитянам предлагается проголосовать за лучшие эмблемы и девизы в честь 75-летия Сахалинской области

Открытое интернет-голосование стартует сегодня и продлится до 29 декабря включительно. Победителей и лауреатов объявят до конца года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы будут использоваться на мероприятиях, приуроченных к празднованию юбилея в 2022 году – 2 января Сахалинская область отмечает 75 лет со дня образования в современных границах.

Проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте конкурса.

Напомним, в конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации, старше 14 лет, которые проживают на Сахалине и Курилах, а также юридические лица, зарегистрированные в островном регионе.

Конкурсная комиссия допустила к голосованию работы, соответствующие определенным критериям. Так, эмблема должна содержать символы, которые ассоциируются с регионом, быть оригинальной и уникальной, одинаково хорошо восприниматься в любом масштабе и воспроизводиться без утраты значения на разных носителях. Рисунок может быть выполнен в любой технике и представлен в растровом или векторном форматах, на бумаге или иной основе формата А4.

Требования к девизу – оригинальность, емкость, запоминаемость и соответствие тематике 75-летия образования Сахалинской области.