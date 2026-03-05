Островитяне блеснули на всероссийских соревнованиях по хоккею, чир спорту, сноуборду

«Сахалин» — в Суперфинале «Золотой шайбы»

Победу на всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» одержала команда «Сахалин». Турнир в дивизионе «Байкальский» среди юношей 2013 — 2014 годов рождения завершился в Волгоградской области.

Финальные игры проходили на ледовых аренах Волгограда и Волжского. В соревнованиях «Байкальского» дивизиона впервые участвовали представители не только Центральной России, а обширной географии — от Татарстана до островного региона.

Решающий матч за золотые медали состоялся на ледовой арене «Волжский». В напряжённой встрече сошлись «Сахалин» и «Авиатор» из Республики Татарстан. Оба коллектива продемонстрировали высокий уровень мастерства, боевой настрой и сплочённость. В упорной борьбе наши земляки одержали победу со счётом 4:3, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Золотые награды обеспечили островной команде путёвку на Суперфинал, который состоится в Москве. Серебряными призёрами турнира стали хоккеисты «Авиатора» из Татарстана, бронза досталась коллективу «Союз» из Амурской области.

Покорили «Москву Чемп»

Москва приняла масштабные всероссийские соревнования по чир спорту «Москва Чемп». Свое мастерство продемонстрировали почти 2300 спортсменов из тридцати регионов. Островная команда была активным участником этого праздника, завоевав 26 медалей.

В дисциплине чир-хип-хоп-двойки Анастасия Баранова и Милена Зырянова стали победительницами и выполнили норматив мастеров спорта России. Бронза в активе Алины Асташенко и Миланы Терентьевой.

В дисциплине чир-джаз-двойка Ева Заболотная и Алиса Кошкина также впечатлили зрителей и судей, выиграв золотые медали и выполнив норматив мастеров спорта.

В дисциплине чир-хип-хоп группа среди мужчин и женщин наши спортсмены поднялись на высшую ступень пьедестала почета и выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

— Отличное выступление нашего региона на всероссийских соревнованиях в очередной раз подтвердило высокий уровень подготовки сахалинских спортсменов, — подытожили в островной федерации чир спорта.

Всеволод Щеглов второй раз стал чемпионом страны

Сахалинские спортсмены взяли еще три медали чемпионата России по адаптивному сноуборду.

В сноуборд-кросс-слаломе победили Всеволод Щеглов и Владимир Игушкин (в своих классах). Серебряная награда в активе Полины Новаковской.

Всеволод Щеглов второй раз стал абсолютным победителем чемпионата страны, выиграв все виды программы. А в сноуборд-кросс-слаломе это уже его девятая золотая медаль чемпиона России.

Национальный чемпионат по парасноуборду среди атлетов с нарушением функций опорно-двигательной системы завершился на ГК «Солнечная долина» города Миасс Челябинской области.

Участниками состязаний были спортсмены Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, ХМАО-Югры, Республики Татарстан, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской и Челябинской областей.

Соревнования начались с того, что Всеволод Щеглов стал сильнейшим в сноуборд-кроссе (класс SB-LL2), у Полины Новаковской было серебро (SB-LL2), у Владимира Игушкина – бронза (SB-UL).