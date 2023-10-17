Островитяне не вернулись из боя на СВО

Скорбное известие пришло на наши острова из зоны специальной военной операции – там погибло четверо наших земляков.

Это гвардии рядовые Алексей Баранников (Углегорский район), Михаил Русецкий и Иван Парфёнов, гвардии матрос Андрей Хоролев из Долинского района, сообщили в правительстве области.

– Ребята проявили мужество и героизм, защищая нашу Родину и в сердцах людей навсегда останутся героями, – написал губернатор Валерий Лимаренко. – Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов. Их семьям будет оказана необходимая помощь.