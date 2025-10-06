Островитяне отлично выступают на турнирах различного уровня

Сахалинский спортсмен завоевал серебряную медаль на Кубке России по тхэквондо среди глухих

Воспитанник южно-сахалинской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Игорь Ким стал серебряным призёром общероссийских соревнований по тхэквондо. Кубок России по спорту глухих проходил в Таганроге и собрал сильнейших спортсменов со всей страны.

Представитель островного региона показал блестящий результат, одержав победы над спортсменами из Дагестана. В решающем поединке сахалинец уступил лишь представителю Ростова-на-Дону. Особенностью выступления Игоря стало то, что все свои победы он одержал, выступая с травмой. Тренером спортсмена является Денис Чунгириевич Ким, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Сахалинцы завоевали 5 медалей на чемпионате ДФО по гонкам с препятствиями

Островитяне завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на чемпионате Дальневосточного федерального округа по гонкам с препятствиями. Соревнования проходили в Еврейской автономной области и были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие более 40 атлетов из Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, ЕАО, Амурской и Сахалинской областей.

По традиции атлетам необходимо было забежать на рампу, пронести шину, проползти под сеткой, пройти несколько видов рукоходов, покорить «волну», попасть в мишень из пейнтбольного оружия и пробежать кросс на 6-ти километровой трассе.

В личном зачёте тройку призёров сформировали атлеты из Сахалинской области – «золото» у Александра Артюкевича, Юрий Лагун завоевал «серебро», а Сергей Очканов – «бронзу». В гонке «Патриот» победителем стал Виктор Козлов из ЕАО. Третье место занял спортсмен островного региона Александр Квак. В командном зачёте с трассой быстрее всех справилась сборная Дальнего Востока, состоящая из атлетов ЕАО, Приморского края и Сахалинской области в лице Владимира Суворова. Второе и третье место – соответственно у команд «Огнеборец» и «Титаны трассы» из Биробиджана. Победители чемпионата Дальнего Востока получили грамоты и медали.

Директор сахалинской спортшколы Сергей Кирсанов принял участие во всероссийских соревнованиях

В сентябре Анапа превратилась в место встречи возрастных любителей летающего мяча. Волейград широко распахнул свои двери, чтобы вместить участников масштабных Всероссийских соревнований по волейболу для ветеранов.

— У нас состязались мужские и женские команды в шестнадцати возрастных группах (девять мужских и семь женские), начиная от 40+ и заканчивая 80+, — пояснили организаторы.

Участником этих состязаний был директор спортшколы по волейболу Сергей Александрович Кирсанов.

Островной волейболист играл за команду «Дальний Восток» в возрастной группе 60+. Соперниками дальневосточников были 16 команд.

Турнир начался с предварительного этапа. На этой стадии «Дальний Восток» показал второй результат.

Результаты матчей:

«Дальний Восток» — «Удмуртия» — 2:0 (25:12, 25:14).

«Дальний Восток» — «Седой Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (22:25, 16:25).

«Дальний Восток» — «Ногинск» — 2:0 (25:23, 25:16).

«Дальний Восток» — «Отдушина-Москва» — 0:2 (10:25, 12:25).

«Дальний Восток» — «Инвал» (Чебоксары) – 2:0 (25:20, 25:23).

После этого дальневосточная команда отправилась в турнир за 4 — 6 место. Здесь она проиграла «Туре» из Тюмени (18:25, 14:25), но победила «Динамо» из Перми (25:17, 25:10).

В итоге «Дальний Восток» расположился на пятой строчке итогового протокола. Это лучший результат волейболистов из ДФО во всех мужских возрастных группах.

— Турнир очень понравился. И уровень высокий, и организация отличная. Получился настоящий праздник волейбола, — поделился впечатлениями Сергей Кирсанов (на фото он четвертый справа, № 8)

Островитяне отличились на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Спортсмены из девяти стран приняли участие в международных и всероссийских соревнованиях по каратэ «Петербургская осень» в Санкт-Петербурге

Этот турнир стал знаковым событием, который официально открыл спортивный сезон 2025-2026 года каратэ в России.

Медали международного турнира по спорту глухих (каратэ) завоевали воспитанники спортшколы восточных видов единоборств.

Победителем в ката юноши 14 — 18 лет стал Иван Власов (тренер Ольга Рудых). «Бронзу» в кумитэ (до 84 кг) и ката взял Даниил Сафин (тренеры Ольга Рудых и Леонид Ким).

Победителями и призерами всероссийских соревнований стали воспитанники школ Холмского, Невельского и Южно-Курильского районов:

1 место — Ростислав Тян (юноши 14 — 15 лет, до 52 кг, тренер Алексей Тян).

1 место – Варвара Мартышева, Дарина Пак, Каролина Сек (ката-группа, девочки 10 — 11 лет, тренер Александр Сек).

1 место – Тимур Пак, Ли Ир Сен, Владислав Ли (ката-группа, мальчики 10 — 11 лет, тренер Анна Пак).

3 место – Демид Гончаров, Дан Акулич, Максим Тимошенко, Никита Павлихин (ката-группа, юноши 12 — 13лет, тренеры Александр Сек и Руслан Керимов).

Фото спортшколы восточных видов единоборств.

Сахалинцы завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по альпинизму

Всероссийские соревнования по альпинизму прошли в Южно-Сахалинске.

Участников ожидала трасса протяженностью 23 км. Свое начало она брала у подножия горы Парковая (Городуха), далее проходила через пик Чехова, финиш был на территории лыжероллерной трассы по ул.Венская. Маршрут преодолели более 80 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской и Сахалинской областей.

В напряженной борьбе южносахалинки Мария Анфёрова и Ульяна Добровольская завоевали «золото» и «серебро» соответственно, Вероника Порожская из Санкт-Петербурга расположилась на третьей ступени пьедестала. Среди мужчин тройку призёров сформировали спортсмены из Южно-Сахалинска – «золото» у Юрия Лагуна, «серебро» у Дениса Рожкова, а «бронза» у Антона Бакая.

— В этом году трассу очень хорошо подготовили, разметили, было удобно бежать, несмотря на всю сложность маршрута. Для меня спуски даются сложнее, чем подъемы, но все равно пик Чехова просто так не пройти — это достаточно сложный и опасный участок, там много камней. Спасибо соперникам за хорошую борьбу! — поделилась своими эмоциями победительница Мария Анфёрова.

Мероприятие организованно по государственной программе «Спорт России», по программе трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.

Фото: Екатерина Воротыляк.