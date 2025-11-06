Островитяне съездили за медалями в Саранск, Казань и Суздаль

Сахалинские чир спортсменки одержали победу на Кубке России в Саранске

Сахалинки завоевали золотую медаль на Кубке России по чир спорту в Саранске. Более 2000 спортсменов из 43 регионов страны приняли участие в состязании.

Ярким достижением для островного региона стала победа дуэта Даниэлы Бояровой и Миланы Терентьевой в одной из самых зрелищных дисциплин «чир-хип-хоп двойки» в возрастной категории «мужчины/женщины».

Не менее впечатляющих результатов добились и другие сахалинские спортсменки, которые в напряженной борьбе вошли в число сильнейших дуэтов страны. В дисциплине «чир-джаз двойки» (категория «мужчины/женщины») дуэт в составе Эльвиры Барановой и Русланы Замотаевой заняли почетное 4-е место, обойдя 18 дуэтов из разных уголков России. Их товарищи Алиса Кошкина и Ева Заболотная расположились строчкой ниже, замкнув пятерку лучших двоек в этой категории, где соревновались 22 дуэта, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

— Выступление наших девушек — это результат колоссального труда, целеустремленности и высокого профессионализма как самих спортсменок, так и их тренеров. Конкуренция на Кубке России была невероятно высокой, и то, что сахалинские чир спортсменки смогли завоевать золото и войти в пятерку сильнейших в нескольких категориях, говорит о мощном потенциале этого вида спорта в нашем регионе, — отметила председатель сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.

Григорий Иванов и Ульяна Клюева взяли три медали на Кубке Раиса Республики Татарстан по прыжкам в воду

Григорий Иванов и Ульяна Клюева, выступающие за Сахалинскую область, завоевали золото, серебро и бронзу на Кубке Раиса Республики Татарстан по прыжкам в воду с трамплина.

Состязания открыли российский сезон 2025-2026 г., поэтому в Казани выступали практически все лидеры национальных сборных команд. Любители прыжков в воду увидели на вышках и трамплинах победителей и призеров многих престижных соревнований (в том числе, чемпионата и первенства мира и Европы).

Высокий уровень этого мероприятия традиционно обеспечивает поддержка Раиса (главы) Республики Татарстан, министерства спорта РТ и Федерации водных видов спорта России.

Старты привлекли спортсменов не только из многих регионов России, но и Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Поэтому приятно, что воспитанники тренера Сергея Назина — Григорий Иванов и Ульяна Клюева — сумели отличиться в такой представительной компании.

Так, Григорий занял второе место на трехметровом трамплине, проиграв только серебряному призеру июльского чемпионата мира в Сингапуре Никите Шлейхеру.

Затем, объединившись, Иванов и Шлейхер победили в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.

А Ульяна Клюева (она заслуженно считается одной из сильнейших российских спортсменок) показала третий результат на своем любимом трёхметровом трамплине.

Сахалинские стрелки взяли четыре медали чемпионата России

Сахалинцы завоевали серебряную и три бронзовые награды чемпионата России по практической стрельбе из пневматического пистолета и карабина.

Соревнования прошли в Суздале и собрали более 380 спортсменов со всей страны.

В стрельбе из пневматического карабина третьи места заняли Вадим Палиенко – в личном зачёте и Кирилл Крыбин – в дуэльной стрельбе.

В командном зачёте серебро заработали Вадим Палиенко, Тимур Кимежук и Милана Кимежук (тренер Борис Кимежук). На третью ступень пьедестала поднялись Владислав Петухов и Виктория Васильева (тренер Сергей Хе).

На Сахалине определили сильнейших саватистов Дальнего Востока

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по савату (французскому боксу) прошёл в Южно-Сахалинске.

Звание сильнейших в дисциплинах «ассо» и «комба», а также в показательных выступлениях среди самых юных участников оспаривали спортсмены, представляющие Амурскую и Сахалинскую области.

— Островной регион принимает эти соревнования уже третий год подряд. Это связано с тем, что наша федерация была первой на Дальнем Востоке, ставшей развивать сават, — поделился подробностями президент федерации савата Сахалинской области Александр Ермоленко. – По итогам состязаний сильнейшие отправятся на чемпионат и первенство России в Санкт-Петербург. Соревнования в дисциплине «комба» пройдут в марте, а в «ассо» — в апреле 2026 года.

В первый день соревнований прошли отборочные и полуфинальные поединки. Во второй день состоялись финалы.

Один из победителей турнира – 10-летний Ярослав Катасонов из Южно-Сахалинска.

— Поединки прошли хорошо, в финале я бился со своим соперником по тренировкам. В целом смог реализовать всё запланированное, доволен собой, — рассказал Ярослав. – В боевых искусствах я уже 7 лет. Изначально отдала мама, чтобы мне было куда потратить всю энергию. Как оказалось, этого мало, энергии до сих пор слишком много. Но в любом случае, биться мне очень нравится – как тренировки, так и сам соревновательный процесс.

Также победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Дарина Чеканова, Арсений Сергеев, Денис Рязанцев, Янислав Погодин, Кирилл Патрин, Таисия Стрикун, Кира Соловьёва, Глеб Юречко, Кирилл Стрикун, Егор Умрихин, Александр Пак, Родион Руссу, Сергей Леонов, Алексей Погибельский, Ростислав Прусаков, Богдан Ямакава, Кристина Важенкова, Елизавета Умрихина, Тимофей Дудко, Степан Решетов, Даниил Астапенко и Тимофей Исаев.