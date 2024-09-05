Островитяне выберут губернатора и депутатов в областной столице, Невельском и Ногликском районах

С 6 по 8 сентября в Сахалинской области пройдут мероприятия Единого дня голосования, объединяющего выборы различных уровней. Островной регион выберет главу региона и органы законодательной власти трёх муниципалитетов.

В губернаторских выборах участвуют кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», КПРФ, «Справедливой Россией – Патриоты – За правду» и «Новыми людьми». Голосование по факту началось 18 августа. Избирательные комиссии в тот день выдвинулись в отдалённые уголки Охинского, Ногликского, Смирныховского, Поронайского, Невельского, Курильского и Южно-Курильского районов. Члены участковых комиссий до 5 сентября на вездеходах и вертолётах добирались до труднодоступных мест. В результате метеорологи, смотрители маяков, специалисты нефтегазовых платформ, военнослужащие смогли участвовать в управлении регионом и выбирать своих представителей в муниципальные органы власти.

На старте сентября члены избирательных комиссий переключили внимание на молодых избирателей. И провели в школах классные часы и тематические уроки «Беседы о главном». Школьникам рассказали об избирательной системе России, 30-летии избирательной комиссии Сахалинской области, подготовке к выборам.

3 сентября сахалинский областной избирком озаботился технической стороной голосования. И показал островным журналистам, представителям политических партий и общественных организаций, молодым избирателям работу комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Одновременно с Сахалином и Курилами ещё 16 субъектов РФ будут выбирать губернаторов с 6 по 8 сентября.

Николай ВЛАДИМИРОВ.