Островитянки стали победительницами XX Всемирной танцевальной олимпиады

В эти дни в Москве проходит XX Всемирная танцевальная олимпиада. Лучшие участники из десяти стран мира демонстрируют свое мастерство в танцевальных и спортивных соревнованиях.

В программу мероприятия включены чемпионат и первенство России по чир спорту; чемпионат и первенство России по роуп скиппингу (спортивной скакалке); открытый Кубок России и соревнования по современным спортивным танцевальным направлениям; всероссийские соревнования по пилонному спорту и воздушной гимнастике; всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Вальс Победы» и многие другие.

Уже подведены итоги состязаний по спортивной аэробике. Здесь среди участников были юные сахалинские спортсменки.

– Наши спортсменки стали победительницами в командном зачете в возрастной группе 6 – 8 лет, – поделилась приятным известием президент Федерации спортивной аэробики Сахалинской области Полина Сечко.

В номинации «группа» Милена Гамелина, Екатерина Козлова, Ева Иванова, Лина Пяк, София Васеева заслужили поздравления с победой.

В номинации «трио» Екатерина Козлова, Анастасия Никонова, Милена Галемина заняли второе место, а третье – Лина Пяк, София Васеева, Ева Иванова. А в «соло» бронзовую медаль завоевала Екатерина Козлова.

Успех наших спортсменок разделяют их тренеры Полина Сечко и Кристина Брит, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 8 медалей чемпионата и первенства ДФО

Сахалинские спортсмены стали обладателями восьми медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по тяжёлой атлетике в Хабаровске.

По итогам чемпионата в копилке островной сборной пять медалей. Золотые награды завоевали Полина Павлович в весовой категории «девушки до 17 лет, до 59 кг» с результатом 75 кг в рывке и 93 в толчке, Анастасия Демченко («женщины, 45 кг», 63 кг в рывке, 80 кг в толчке), Вероника Мазалова («женщины, 64 кг», 86 кг в рывке и 97 кг в толчке) и Геннадий Зыков («мужчины, 55 кг», 91 кг в рывке, 110 кг в толчке). Серебряную медаль в категории «женщины, 59 кг» заработала Яна Цибиногина, подняв штангу весом 58 кг в рывке и 76 кг в толчке. Все спортсмены – воспитанники спортшколы г. Холмск.

Серебряными призёрами первенства стали Кирилл Сергиенко («73 кг», 90 кг в рывке, 113 кг в толчке) и Вячеслав Дайновский («до 81 кг», 94 кг в рывке, 116 кг в толчке). Обладателем бронзовой награды стал Александр Щеголев («до 98 кг», 84 кг в рывке, 102 кг в толчке). Все спортсмены – воспитанники спортшколы «Кристалл».

Сергей Габрусев завоевал бронзовую награду первенства ДФО по быстрым шахматам

В Хабаровске завершилось первенство ДФО по шахматам среди ветеранов.

Сергей Габрусев из Корсакова – бронзовый призер.

Всего у островного шахматиста золото в «классике», бронза в «рапиде» и четвертое место в блице.

Сахалинские лыжники завоевали девять медалей «Авачинского марафона»

На Камчатке состоялся «Авачинский лыжный марафон». На старт вышли свыше 500 участников из 38 регионов страны.

Этот старт закрывает календарь серии Russialoppet. После него для лыжников официально наступает весна. Но, чтобы она наступила, нужно было сначала преодолеть сложную рельефную трассу марафона.

Накануне старта участникам пришлось изрядно поволноваться. Капризная камчатская погода, богатая на сюрпризы, подготовила новое испытание.

Раннее тепло за считанные дни сделало трассу совершенно непригодной для соревнований, превратив её в водную артерию. И всё же организаторы успешно справились с вызовом, заслужив искренние слова благодарности от лыжников.

Из-за форс-мажора в этом году марафонская дистанция была сокращена с 60 до 50 км (полумарафона – с 30 до 25 км).

В марафоне у островных лыжников шесть серебряных наград. Отличились Роман Бойчевский (возрастная группа 21 – 23 года), Дмитрий Котенев (40 – 44 года), Олег Колмогоров (55 – 59 лет), Александр Зотов (60 – 64 года), Виктор Геращенко (70 – 74 года), Валерия Кухарева (50 – 54 года).

Роман Бойчевский финишировал девятым в общем зачете. Его время 2 часа 2 минуты 30 секунд.

На полумарафонской дистанции первое место заняли Денис Старчеус (21 – 23 года) и Вячеслав Аксютенко (50 – 54 года), а Сергей Томиленко – второе (45 – 49 лет).

В общем зачете Денис Старчеус показал третий результат (1 час 2 минуты 22 секунды), а Вячеслав Аксютенко – седьмой.

«СШ «Сахалин-2010» – серебряный призер дальневосточного этапа Кубка РФС

В Хабаровске завершился дальневосточный этап «Кубка РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ». Путевку на финал оспаривали футболисты возрастной группы U15 (2010 г.р.).

Участниками турнира стали девять команд. Они начали свой путь с группового этапа.

Футболисты «СШ «Сахалин» соперничали в подгруппе «Б» с «СШФ-Якутия» (Якутск), «КСШОР» (Владивосток), «СШОР № 1» (Комсомольск-на-Амуре).

Островитяне и футболисты из «алмазной республики» набрали по шесть очков, но дополнительные коэффициенты вывели нашу команду на первое место.

В другой группе первое место заняла «Академия-Динамо» из Владивостока, второе – «СКА-Хабаровск».

Таким образом, золото турнира разыграли «СШ «Сахалин» и «Академия-Динамо».

Матч завершился победой команды из Приморья (2:1).

В итоге сахалинские футболисты стали обладателями серебряных медалей, а голкипера «СШ «Сахалин» Александра Молдавана признали лучшим вратарем турнира.

«Сахалин» обновил четыре клубных рекорда

В Омске завершился второй тур финала за 1 – 6 место чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

«Сахалин» отзеркалил свои результаты первого тура. Островитянки вновь выиграли у «Мурома» (3:0) и проиграли остальным соперникам.

В итоге команда Олега Ляпугина замкнула ТОП-5 турнира. В 54 матчах она одержала 29 побед.

«Сахалин» 13 раз победил со счетом 3:0, 12 раз – 3:1, 4 раза – на тай-брейке. Поражений на тай-брейке было 5, а в трех и четырех партиях – по 10.

Соперниками «Сахалина» были одиннадцать команд. Островитянки проиграли все шесть матчей «Локомотиву-2» из Калининграда, «Северянке» из Череповца и «Корабелке» из Санкт-Петербурга (с этой командой два поражения были на тай-брейке).

Все шесть матчей «Сахалин» выиграл у «Мурома» (три из них на тай-брейке). Ни одного очка команда Олега Ляпугина не потеряла в играх с «МВА» из Москвы, «Липецком» и «Тюменью».

– Сезон выдался очень интересным и эмоционально сложным, было много захватывающих игр. Задачу минимум выполнили. Можно поставить твердую четверку. Сезон провели стабильно, без провальных игр. Каждый матч боролись и были заряжены на победу, – резюмировал главный тренер команды Олег Ляпугин.

«Сахалин» обновил свои рекордные достижения в высшей лиге «А», где он провел уже шестой сезон, по числу побед (29), набранных очков (88) и выигранных партий (107), а также по набранным очкам за партию (39 в матче с «Липецком» 9 ноября 2023 года).

Сахалинец Роман Гарибов взял серебро первенства России по дзюдо в составе команды ДФО

Сахалинский спортсмен Роман Гарибов поднялся на вторую ступень пьедестала в составе команды Дальневосточного федерального округа на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

Соревнования прошли в Калининграде и собрали сильнейших дзюдоистов из 49 регионов страны.

Роман Гарибов выступал в составе сборной ДФО в демонстрации техники дзюдо и набрал 13 баллов. В сумме сборная заработала 108 баллов и заняла второе место, уступив победителям, представляющим Санкт-Петербург, 2 очка.

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