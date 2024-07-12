Островная область увлеклась беспилотниками, катерами без экипажа и лекарственной едой

4,5 тыс. человек из 78 регионов России слетелись в островной регион, чтобы обсудить беспилотную авиацию и не только винтокрылых роботов – авиасистемы, энергетика, искусственный интеллект, биотехнологии и улучшение качества жизни стали стержневыми темами образовательного мероприятия «Архипелаг-2024». Его открыли 8 июля в кинотеатре «Октябрь».

Церемонию открытия построили в форме рассказа о человеке, который преобразует окружающий мир и самого себя, расширяет границы и покоряет высоты. На концерте выступили сахалинские исполнители и творческие коллективы. От имени правительства области участников приветствовал губернатор Валерий Лимаренко.

– Сегодня на Сахалине есть все признаки создания отрасли: у нас начала работать разрешительная система, летаем по правилам и в рамках закона. Есть руководство полётов, система слежения, «цифровое небо» и пилотные проекты информационных систем, которые его обслуживают. Есть целый набор беспилотников, которые производятся в России, в том числе и в нашей области, – сказал Валерий Лимаренко. – Эта сфера создаётся для людей. В экономике она нужна для повышения эффективности, а в быту – чтобы людям было удобно и интересно жить.

Правительственные СМИ уже называют «Архипелаг» главным событием года, ожидая от него запуск новых рынков, инициатив и отраслей в Сахалинской области. Насколько и как сбудутся мечты организаторов, покажет ближайшее будущее. Его основные контуры можно понять, посетив точки обширной программы.

Сорок команд отработают пятнадцать сценариев применения беспилотных летательных аппаратов, чтобы проверить технологические решения и внедрить их в экономику регионов. Проверку пройдут, в частности, более трёх десятков видов современного российского оборудования обнаружения и защиты объектов от противоправного применения БПЛА.

На водном полигоне испытают морские дроны, в том числе безэкипажные катера. Они будут решать такие задачи, как отработка поисково-спасательных работ, мониторинг экологической обстановки, удаление мусора, разлитого топлива, поиск затонувших объектов и многое другое.

Участники дискуссий по общей теме «Человек+» обсудят биотехнологии, чтобы найти прорывные решения по направлениям «Еда как лекарство», биотехнологии в растениеводстве, животноводстве, мари- и аквакультуре, воспроизводстве плодородия почв.

Отдельным блоком программы, которую проводит агентство стратегических инициатив, станет «Качество жизни. Новые горизонты». Здесь будут говорить о достижении национальных целей развития России.

«Архипелаг» уделит внимание водородным технологиям, возобновляемым источникам энергии, управлению регионом с помощью искусственного интеллекта и развитию островного вуза до «Университета 4.0».

Островной регион принимает «Архипелаг» не случайно. Беспилотники уже несколько лет работают на Сахалине и Курилах: следят за лесными пожарами, состоянием дорог, стихийными свалками, перевозят биоматериалы и лекарства между лечебными учреждениями.

Федеральное правительство выбрало восемь регионов России для создания научно-производственных центров беспилотной авиации. Сахалинская область вошла в этот перечень.

Сергей Макаров.