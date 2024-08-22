Молокозавод «Грин Агро-Сахалин» – самое восточное производство полутвёрдого сыра в России

Год назад на Сахалине появился сыр местного производства. Компания «Грин Агро», построившая на острове в рамках территории опережающего развития «Южная» современный животноводческий комплекс и уникальный молокозавод, добавила в линейку выпускаемых молочных продуктов девять наименований полутвёрдых сыров. Продукт соответствует высоким стандартам, производится без добавления в молоко консервантов, стабилизаторов, заменителей жиров и белков. Сыр «Грин Агро-Сахалин» – полностью натуральный.

Добавить закваску – и на розлив!

В просторном помещении аппаратного цеха молокозавода под высоким потолком огромные никелированные сверкающие баки, соединённые блестящими трубами.

– Сюда приходит сырое молоко, – управляющая молокозаводом Анна Арабская указывает на самый большой бак, — здесь происходит первичная переработка, подготовка к дальнейшим технологическим процессам.

Современный животноводческий комплекс с элитным стадом коров находится неподалёку от молокозавода, и молоко поступает по трубопроводу, не контактируя с воздухом. Мощная труба выходит из стены цеха и соединена с резервуаром. Его объём – двадцать пять тонн, но дневная переработка колеблется в пределах двадцати тонн.

Нужно отметить: каждый цех подключён к централизованной системе мойки, которую запускают по завершении производственной стадии. Оператор по приборам следит за подготовкой моющего раствора. Затем, нажимая кнопки, запускает мойку резервуаров, форм или аппаратов.

Все параметры сырья или продуктов «Грин Агро-Сахалин» находятся под постоянным наблюдением специалистов заводской физико-химической лаборатории.

Маасдам открывает глазки

– Раньше бытовало мнение, что из сахалинского молока невозможно сварить сыр. Но мы провели анализы, которые показали, что всё получится, – рассказывает Анна Арабская, показывая журналистам один из важнейших участков производства, где химики ежедневно следят за качеством продукта, измеряют содержание жира и белка, кислотность, плотность и прочие параметры.

Российский и голландский сыры созревают на заводе при температуре десять градусов и влажности 85 %. У маасдама две стадии созревания, на второй его помещают в камеру брожения, где поддерживается температура в 20 градусов и влажность 85 – 90 %. Это помогает развиваться бактериям, которые и образуют в нём такие крупные глазки. Полутвёрдый российский сыр созревает 60 суток, лёгкий – месяц. Срок созревания пармезана может растянуться от года до бесконечности.

Из железно­дорожников – в молочники

«Грин Агро-Сахалин» везёт на остров специалистов, так как на острове пока нет вуза или техникума, обеспечивающих кадрами наши сельское хозяйство и пищевую промышленность. Руководитель производства Анна Арабская переехала на островную землю из Владивостока. Профильное образование получала в Дальрыбвтузе.

– Вуз готовит специалистов не только для рыбного хозяйства или морского флота, – объясняет Анна. – Бакалавров учат по всем направлениям пищевой промышленности: по рыбе, молоку, хлебу и мясу.

Впрочем, одного только вуза или техникума специалисту «Грин Агро» не хватит – придётся учиться и на производстве.

Анна Арабская заводит нас в комнату, где установлен широкий рабочий стол с двумя огромными компьютерными мониторами.

– Это кабинет оператора, управляющего технологическими процессами, и мастера, который даёт задание и распределяет сырьё, – управляющая показывает нам «капитанскую рубку».

На мониторах – цветные схемы с блоками, подписями и цифрами. За ними внимательно следит молодой мужчина в белой спецодежде – оператор Артур Данилов.

– Тут «окно» кефирного отделения, там – кисломолочного, – объясняет специалист. – А эти блоки – танки для молока, кисломолочной продукции, сметаны, ряженки.

На завод сахалинец Артур пришёл, получив образование в железнодорожном университете. На заводе инженер стальных магистралей быстро освоил оборудование для переработки молока.

– Мы учим сотрудника в процессе, снабжаем инструкциями, ставим рядом с опытными операторами и мастерами. Ни в одном институте этому не научат, – с достоинством замечает Анна Арабская.

Оборудование молокозаводов разрабатывают, производят и монтируют специализированные компании, давно поделившие мировой рынок. Такая компания проектировала и сахалинский завод. Последнее время Россия столкнулась с экономическим давлением со стороны иностранных правительств и корпораций. Это осложняет общение с производителем оборудования, но «Грин Агро» справляется.

Туристы гуляют по галереям

Увидеть молокозавод может каждый сахалинец или гость области – именно для этого предприятие построило крытую галерею через все цеха. Проходя по ней, школьники и взрослые наблюдают процесс производства молочных продуктов, задают экскурсоводу вопросы и тут же получают ответы. Важной частью экскурсии является дегустация продукции молокозавода. Школьников приводят на завод, очевидно, ради демонстрации особенностей ежедневного труда сотрудников современного молокозавода. Глядишь, кто-то из них после учёбы вернётся сюда уже работать.

Взрослые посетители едут на экскурсии, поддавшись моде на производственный или индустриальный туризм. Посещение «Грин Агро» входит в портфель услуг туристических компаний в Южно-Сахалинске и Владивостоке.

Сыр сварили – вырастим бычков!

Сахалинский молокозавод исправно снабжает местным сыром жителей Дальнего Востока. Каждые две недели «Грин Агро-Сахалин» отгружает контейнер, в котором вкусная продукция едет на материк – в Приморье и Хабаровский край. Предприятие в ближайшее время готово расширить ассортимент продукции из сахалинского молока и в разы увеличивать объёмы производства. А значит, пожелаем удачи флагману нашей пищевой промышленности.

Анастасия Карамушкина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Мы успешно ввели в строй первую очередь предприятия, – говорит генеральный директор компании Александр Беккер. – Сейчас можно вернуться к рассмотрению второй очереди проекта в селе Березняки – выращиванию молодняка и бычков на откорме для получения мяса и мясных полуфабрикатов. Тогда получим предприятие полного цикла, как это предполагалось проектом.

Молочные цифры

В 2017 году на 10 000 га плодородной земли Сусунайской долины началось строительство завода «Грин Агро».

Больше 11 миллиардов рублей – в такую сумму обошлось создание молочной переработки в селе Троицком.

В 2021 году завод поставил первую продукцию сахалинским торговым предприятиям.

В животноводческом комплексе компании элитное стадо из 4500 голов.

В среднем в сутки молокозавод принимает 20 тонн молока.

Больше 300 рабочих мест создано на предприятии.