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Островная рыбопродукция даёт фору по качеству и доступности

На рыбокомбинате «Островной».

А условия труда в отрасли на Сахалине и Курилах считаются самыми лучшими.

Такая оценка прозвучала на Восточном экономическом форуме во Владивостоке от начальника управления экономики и инвестиций федерального агентства по рыболовству Андрея Михалевича.

По его мнению, предприятия наших островов по всем параметрам являются передовыми, обогнали коллег из других регионов. И это несмотря на то, что островное положение делает сложнее логистику.

Более того, отметил Андрей Михалевич, полку таких передовых предприятий будет прибывать.

– Мы ожидаем, что в этом году на Итурупе и Шикотане  будут введены в эксплуатацию два завода и  начнут выпускать продукцию. Это отрадное событие, – подчеркнул федеральный чиновник агентства. – Немаловажно, что для ряда сахалинских предприятий строится  флот, некоторые планируют приобрести транспортные рефрижераторы. Это открывает новые возможности в логистике.

Кроме того, в рейтинге федерального агентства рыбные предприятия Сахалина и Курил находятся в верхних строчках по условиям труда – как в море, так и на берегу. Это, убеждён Андрей Михалевич, тоже существенно влияет на качество продукции. Такой тренд надо продолжать.

Параллельно надо развивать аквакультуру – разведение и выращивание рыбы   в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях. Здесь у нашей островной области тоже есть преимущества и немалый опыт. И несмотря на возникающие сложности, в частности, с кормами, у нас есть все шансы стать ориентиром для других регионов.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

 

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