Островная яхтсменка стала вторым призером всероссийских соревнований

Студентка Южно-Сахалинского педагогического колледжа Александра Бондаренко завоевала серебряную медаль «Кубка Студенческой Парусной Лиги». Всероссийские соревнования по парусному спорту прошли в течение четырех дней в акватории Финского залива Санкт-Петербурга.

Участниками состязаний были свыше 200 студентов из 26 вузов страны. Островитянка выступала в составе сборной команды НГУ им. Лесгафта (Санкт-Петербург), сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Фото Кристины Рягузовой и Артема Золотарева.

Сахалинские керлингистки выиграли первенство ДФО

Юные сахалинки завоевали «золото» на турнире Дальневосточного федерального округа по кёрлингу среди участниц до 19 лет во Владивостоке. Честь нашего региона представляли Надежда Климова, Надежда Дехтелинская, Надежда Беспалова и Мария Эм. Игроки показали настоящее мастерство на льду.

«Серебро» у Уссурийска-1, Хабаровский край занял третье место.

Михаил Парецкий – в ТОП-5 Суперфинала «шахматной Лиги мастеров»

В этом году популярный шахматный портал chessopen организовал серию онлайн-турниров для юношей и девушек. Состязания девушек носили громкое имя «Лига бестис», юношей – не менее звонкое «Лига мастеров». И те, и другие играли в двух возрастных группах (U13 и U18).

Соревнования были организованы по-взрослому. Тут тебе и шикарный призовой фонд, и несколько дивизионов, и нокауты, и четыре отборочных турнира, и мастеровитые соперники.

Среди участников было немало титулованных шахматистов. Так, у «младшаков», например, играл самый юный в мире международный мастер Роман Шогжиев, а у «старшаков» – победительница Олимпиады U16 в Колумбии Анна Шухман.

Естественно, что сахалинцы тоже решили проверить себя в формате 3 минуты на партию + 2 секунды на ход.

Марина Круглова в младшей возрастной группе не смогла протиснуться в Суперфинал. Хотя, шансы у нее были. Она два раза вышла во второй дивизион, а один раз заняла третье место в третьем дивизионе.

А вот Михаил Парецкий в U18 решил эту задачу. 50 бонусных баллов (победа на одном из отборочных этапов) вывели его в Суперфинал, где соперниками были весьма и весьма сильные шахматисты.

Семен Новожилов – бронзовый призер первенства Европы до 12 лет (2021), три раза был в ТОП-10 юношеского первенства мира по рапиду и блицу. Есть у него уже успехи и на взрослом уровне. Он – победитель этапа Кубка Москвы по блицу, где, в частности, опередил Валентину Гунину.

Никита Калинин из Ижевска – победитель первенства России U17 (2024 год), бронзовый призер первенства Азии по блицу. Но самое главное, он – победитель юношеского первенства мира в решении шахматных композиций и бронзовый медалист в «классике».

Артур Ганиев из Уфы – победитель этапов детского Кубка России (актуальный рейтинг в «классику» – 2191, в рапид – 2245).

Александр Володин из Смоленска – неоднократный победитель и призер первенства ЦФО, призер этапа РАПИД Гран-При России и всероссийских соревнований «Moscow Open-2025».

Артем Аванесян из Краснодара – бронзовый призер чемпионата ЮФО среди мужчин по блицу, участник чемпионата России по рапиду и блицу.

Марат Гильфанов – бронзовый призер командного первенства Москвы по «классике» (U19). Обладатель блиц-рейтинга 2413 пунктов.

Александр Мошкин из Ярославля – победитель первенства ЦФО по блицу, один из победителей финала открытого шахматного турнира Всероссийского спортивного марафона «Сила России».

В общем, участники оказались достойными друг друга. Первое и пятое место разделили всего одно очко. Победить мог любой, но смог только один.

Первое место занял Никита Калинин (5 из 7). На пол-очка меньше набрали Семен Новожилов и Артур Ганиев, на очко – Александр Володин и Михаил Парецкий.

«СШ «Сахалин» увезла из Благовещенска четыре очка

В прошедшие выходные начался 14 тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги, который завершится в среду. Команды вышли на поле, отдохнув более месяца.

«СШ «Сахалин» играла в столице Амурской области с ФК «Благовещенск», являющимся непосредственным конкурентом островитян.

У «младшаков» «СШ «Сахалин» в трех предыдущих матчах набрала всего лишь три очка, а «Благовещенск» – и того меньше (в три раза). Поэтому фаворита игры назвать было сложно.

Матч начался с катастрофы для гостей. Уже на пятой минуте Иван Купин получил красную карточку за фол последней надежды у своей штрафной площадки. Хорошо, что Александр Молдаван в эффектном прыжке парировал удар со штрафного, не дав умножиться проблемам.

План сахалинцев на игру сразу же оказался неактуальным. Гостям пришлось играть от обороны, надеясь на быстрые контратаки.

«СШ «Сахалин» защищалась и числом, и умением. В первом тайме по-настоящему опасный момент у ворот сахалинцев был один, когда Александр Молдаван ликвидировал прорыв Артема Князева.

После перерыва ситуация не изменилась. Хозяева поля больше владели мячом, но и только. Особых сложностей они перед Молдаваном не создали.

Были моменты и у сахалинцев. Минут за 20 до конца мог отличиться Кирилл Сурнин, но дважды не смог разумно распорядиться мячом. Еще в одном эпизоде блестяще сыграл вратарь «Благовещенска» Степан Абрамов.

В итоге была зафиксирована нулевая ничья, о которой могут сожалеть обе команды.

У «старшаков» обошлось без удалений, и сценарий игры был иным. В первом тайме гости владели инициативой и территориальным преимуществом. Были атаки по флангам, были и подходы к штрафной, были и удары. Наконец, на 39-й минуте это давление конвертировалось в гол. Отличился Кирилл Кецко.

Вскоре мог победно вскинуть руки Алексей Кириенко, но вратарь «Благовещенска» Артем Филиппович каким-то чудом парировал удар с убойной позиции.

А на 59-й минуте уже никакое чудо не спасло хозяев поля от гола Кириенко, который наказал их за ошибку.

После этого игра у «Благовещенска» окончательно расклеилась (хотя, и до этого он не практически ничем не радовал своих болельщиков). Поэтому гостям не составило особого труда довести матч до победы. Итог – 2:0 в пользу «СШ «Сахалин».

«Сахалинские акулы» проиграли в Бобруйске

10 сентября «Сахалинские акулы» сыграли третий матч OLIMPBET чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В белорусском Бобруйске они противостояли местному «Динамо-Шиннику».

Перед этим «акулы» дважды проиграли в Санкт-Петербурге. Однако прервать серию неудач им не удалось. Игра завершилась победой хозяев льда со счетом 2:0.

Как сообщает пресс-служба «Сахалинских акул», в первом периоде территориальное преимущество было за хозяевами, которые открыл счет на 16-й минуте (отличился Волочко). А в середине второго периода Сансевич, которому ассистировали Лозовский и Капустин, установил окончательный счет.

Следующая остановка «Сахалинских акул» будет в Республике Карелия. 13 и 14 сентября они сыграют в Кондопоге с командой «Динамо-Карелия».

Фото от пресс-службы «Сахалинских акул».