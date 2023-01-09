«Островной-5» буксируют в порт Владивосток. Краболов сняли с камней

Как сообщал «Советский Сахалин», 15 декабря у острова Парамушир потерпело бедствие рыболовное судно «Островной-5», принадлежащее рыбокомбинату «Островной».

По предварительным данным, при сильном волнении во Втором Курильском проливе могло произойти смещение груза, что и привело к посадке судна на прибрежные камни. На борту судна находились 12 человек, никто из них не пострадал. Люди сначала эвакуировались на спасательный плот, а затем добрались до стоящего на некотором отдалении от них судна «Островной-12» и поднялись на его борт.

Для того, чтобы снять краболов с камней, решили его по максимуму разгрузить.

Спасательной операции мешали натиски непогоды. Была опасность повреждения корпуса судна и разлива топлива…

– Утечки топлива не произошло, – сообщил начальник северокурильского поисково-спасательного подразделения ПСО им. В. А. Полякова Алексей Чернов. – В первые дни января очередная попытка привела к успеху, судно сняли с мели. Помощь спасателей не потребовалась, организацией работ занимался судовладелец.

В морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск» дополнили – 9 января «Островной-5» буксировали в порт Владивосток.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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