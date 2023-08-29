Островной эксклюзив. При всей его уникальности, он требует реконструкции и немалых вложений

Впервые приехавшие на остров московские гости удивили меня чётким планом знакомства с местными достопримечательностями. Были в нём поездки на маяк Анива, в бухту Тихая, на останец Лягушка, мыс Великан, Анивское побережье, мыс Птичий и Чёртов мост…

Подумала, всё-таки срабатывают в интернете островные туристические завлекалочки! И то правда, где ещё найдешь, к примеру, такое уникальное и красивейшее инженерное сооружение, как маяк Анива, буквально сросшийся со скалой Сивучья. Построенный в 1939 году по проекту японского архитектора Синобу Миуры, он входит в пятёрку уникальных маяков в мире.

Десятки лет объект министерства обороны нес навигационную службу, посылая свой свет за 17,5 миль всем судам, проходящим в густом тумане близ опасных подводных каменных банок и сильных течений. Было время, когда эта круглая бетонная башня высотой под 40 метров с мощным фонарём стала работать автономно, подпитываясь энергией радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГа). Но и как «атомный» маяк Анива просуществовал до 2006 года. После чего оказался заброшенным и разбитым-разграбленным вандалами.

Но красота, как говаривала артистка Фаина Раневская, воистину страшная сила. Даже жуткие следы вандализма и естественного разрушения не могут лишить это сооружение привлекательности. Изображения маяка Анива тиражируются на открытках, фотографиях, конфетных коробках, в видеосюжетах…

Вот и моих гостей не испугал долгий автомобильный путь до мыса Анива, а потом еще и 32-километровый морской до скалы Сивучьей. И всё ради того, чтобы увидеть 84-летний шедевр маячного искусства. Вернувшись домой, совершенно счастливые, москвичи сбросили мне на смартфон вот этот красивый кадр с маяком.

То, что это уникальное инженерное сооружение надо спасать от разрухи и восстанавливать, очевидно всем. Губернатор Валерий Лимаренко обращался в министерство обороны, к Президенту России с предложением передать маяк в областную собственность. Тогда регион изыскал бы возможности своими силами или в тандеме с крупным бизнесом восстановить маяк. Ведь предприимчивые и состоятельные люди не раз заявляли о своем желании поучаствовать в возрождении исторического объекта.

Президент Владимир Путин дал задание оборонному ведомству рассмотреть предложение сахалинцев. Как сообщил редакции министр туризма Артём Лазарев, военные настроены позитивно. Принято промежуточное решение: минобороны оставляет в своем ведении систему подачи световых сигналов маяка, а всё строение будет передано области для реконструкции. После того, как такой вариант спасения маяка обретет силу документа, начнутся восстановительные работы.

Чёртов мост в Холмском районе тоже впечатлил моих московских друзей. В эту поездку они взяли с собою двух маленьких сыновей. Вместе любовались красивым ландшафтом и еще одним уникальным инженерным сооружением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса. Прихватив фонарик и надев куртки, прошли по одному из тоннелей.

Чёртов мост, как и маяк Анива, давно не действует, но привлекает экстремалов и туристов, жаждущих впечатлений. При всем при том он ветшает, а вложения в реконструкцию измеряются миллиардами, не всякий бизнес такое потянет. Так что идея восстановить старую железную дорогу от Чёртового моста до Холмска с туристической целью кажется пока несбыточной.

– Разве что с учетом развития российско-китайских отношений предложить бизнесменам из Поднебесной вложиться в это дело? – размышляет Артём Лазарев. – Ведь чтобы сделать из Чёртового моста туристический объект, нужно создать инфраструктуру для комфортного путешествия. А без этого никак. И оставлять разрушающееся сооружение в нынешнем состоянии нельзя…

Вот такая дилемма. А недавно на первом канале Российского ТВ прозвучала новость об идее создания на Сахалине первого в России природно-технического заповедника, главной достопримечательностью которого мог бы стать Чёртов мост.

Говорят, мечтать надо хотя бы потому, что мечты иногда сбываются. Как знать, быть может, в следующий приезд на остров мои знакомые из столицы и станут посетителями такого заповедника?

Людмила СТЕПАНЕЦ.