Островной магнит притягивает. Перед ним не устоят даже искушённые туристы

Приближающийся 2025 год станет знаковым для Южно-Сахалинска и всех островов – совсем скоро областная столица получит статус города-курорта. По убеждению министра туризма нашего региона Артёма Лазарева, это открывает новые перспективы для развития отрасли. Сегодня он гость «Советского Сахалина». Наша беседа началась именно с этого приятного известия – скорого присвоения статуса города-курорта.

– Артём Александрович, что даст этот статус помимо имиджа областному центру?

– Статус города-курорта просто так не присваивают. Мы плодотворно поработали в этом направлении с федеральным медико-биологическим институтом, дальше заключение должно дать министерство здравоохранения РФ. А Южно-Сахалинску и региону в целом новое звание даст в первую очередь импульс для развития всей туристической отрасли. Курортный статус позволяет системно объединить все ресурсы на территории Южно-Сахалинска. Это минеральные воды, которые имеются у нас в большом количестве. Это лечебные грязи озера Изменчивое в окрестностях областной столицы, их сейчас активно применяют в санатории «Синегорские минеральные воды». Сейчас, отмечу, воду из минеральных источников начинают использовать во многих гостиницах Южно-Сахалинска. В перспективе, я думаю, вполне возможно сделать так, чтобы все гостиницы на территории региона – и существующие, и только строящиеся – были с таким бальнеологическим уклоном. Чтобы там можно было попробовать минеральную воду, пройти процедуры с грязями.

Наконец, приезжающие не могут не оценить нашу природу и воздух. Южно-Сахалинск один из самых чистых городов страны, входит в десятку российских городов с самой чистой атмосферой. Одним словом, статус города-курорта привлекает туристов гораздо больше, это уже доказано. Благодаря ему более эффективно можно строить маркетинг. Новые горизонты открываются для «Горного воздуха». Он станет ещё популярнее.

– Давайте остановимся на том, чего комплекс достиг и каково его будущее?

– Сейчас там действует 42 километра горнолыжных трасс, полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе поставил цель довести их протяжённость до 90 км. Имея статус города-курорта, это вполне реально сделать. Тогда мы встанем в один ряд с лучшими горнолыжными курортами страны.

Несомненные преимущества «Горного воздуха» – мягкая зима, что создаёт почти идеальные условия для катания, и его расположение в черте города. Это отмечают все, кто к нам приезжает.

Сейчас проектируется новая канатная дорога «гора Красная-юг», практически уже закончены изыскания. В мае будет готов проект по новому подъёмнику. Плюс планы по возведению гостиниц возле склонов. К 2030 году в рамках проекта «Долина Айна» должны появиться отели более чем на 3 тысячи номеров с сопутствующей инфраструктурой, в том числе и 5-звёздочные.

Дополнительно на имидж «Горного воздуха» безусловно поработают открывающиеся 8 января зимние российско-китайские молодёжные игры.

– Ещё один яркий брэнд нашей области – маяк «Анива» японской постройки, имеющий мировую известность, но пока малодоступный для туристов. Что в этом плане изменится в следующем году?

– Объект этот не так давно был в ведении минобороны, руководство области с 2020 года работало над тем, чтобы передать маяк региону. Вопрос решился, до весны планируется закончить проектирование, затем начать строительные работы, привести маяк в первоначальный архитектурный вид. Ведь это наследие, которое обязательно надо сохранить. В первую очередь путешествие туда и обратно должно быть безопасным. Поэтому там появится причал для катеров. Экскурсии будут проходить только в период навигации, с 15 апреля по 15 ноября.

Все посетители смогут, что называется, прикоснуться к истории. На маяке появится музейный комплекс. В частности, там развернётся экспозиция, посвящённая маякам нашей области, жизни и быту маячников – о них много чего интересного можно рассказать.

В целом мы и дальше будем упорядочивать работу с туристами. Интерес к Сахалину и Курилам, знаковым местам на островах – это замечательно, однако при этом нужно сохранить нашу уникальную природу.

– Не меньшую известность имеет озеро Буссе на юге Сахалина, оно привлекательно своими устрицами. В то же время высказываются опасения об их сохранности из-за наплыва «паломников». Как можно соблюсти интересы туристов и экологические требования?

– Сейчас на нём начинает работать инвестор – компания из Санкт-Петербурга, она займётся марикультурой, выращиванием устриц и трепанга. При этом доступ к устричной банке сохранится, ведь устричная банка на озере – достоинство всего Сахалина. Только теперь, после прихода инвестора, на Буссе не будет водолазов, которые вылавливают устриц в огромных количествах и потом вывозят их грузовиками. Запускается система контроля, и негативное антропогенное воздействие уйдёт в прошлое.

Популяция устриц не находится на грани исчезновения, но думать о её сохранении нужно уже сейчас. Поэтому мы вместе с агентством по рыболовству внесли предложение сократить размер улова на одного человека – 5 устриц вместо нынешних 50. Этого количества достаточно.

Плюс к этому – у нас появился инвестор, который имеет земельный участок в расположенном неподалёку Муравьёво, и у него есть планы построить там ресторан и гостиничный комплекс. Таким образом, Буссе станет ещё более привлекательным, а экологическое равновесие не нарушится.

– Любой дайвер среди мест, где хотел бы побывать, назовёт остров Монерон. По всеобщему признанию, это одно из лучших мест в мире для дайвинга. Чем он сможет удивить ещё?

– Понимаете, Монерон до недавнего времени привлекал только дайверов. Прозрачность воды возле острова 30 – 40 метров, такое мало где найдёшь. Можно поплавать под водой вместе с сивучами и нерпами, естественно, имея опыт и соблюдая острожность. Хотя на острове много чего есть интересного.

Взять те же эндемичные растения, которые можно встретить только на Монероне. А по пути с Сахалина можно половить тунца. Всё это было, но не хватало туристической инфраструктуры, и это ограничивало число посетителей острова. Сейчас здесь произошли позитивные изменения. Монерон стал доступнее, и интересно там не только любителям дайвинга. Предприниматели закупили маломерный флот, и добраться до острова уже можно практически без проблем.

Кроме того, мы закупили сапы и каяки. В прошлом году переделали пешеходные тропы. В 2025 году появятся новые гостиничные номера. Люди оценят, как замечательно на этом чудном острове отдыхать. Скучать и тесниться там точно никому не придётся. Атмосфера Монерона подходит любому. Некоторые из путешественников после встречи на острове даже создают семьи. На ближнюю перспективу есть идея обустроить дайвинг-клубы на Итурупе и Шикотане, чтобы люди после Монерона смогли приехать туда и пополнить копилку незабываемых впечатлений. Затраты для этого минимальные – на служебные и бытовые помещения.

– Мы плавно от берегов Сахалина подошли к курильским берегам. Чем они удивят туристов?

– Например, возможностью заниматься сёрфингом. Кунашир – идеальное место для этого, такие оценки дают опытные спортсмены. Прямо в черте Южно-Курильска есть небольшой участок у берега, где в море можно ловить самые разные волны. В других регионах такого удобства нет. Мы планируем выделить там место для базы с раздевалками, помещениями для хранения инвентаря и пр. В обустройство также готов вложиться инвестор, который построил на острове глэмпинг.

Кроме того, этот же инвестор на Кунашире готов подключиться к нам в обустройстве туристических троп. Первая из них – на вулкан Менделеева. Сложность в том, что там земли лесфонда, а это охраняемые природные территории, и что-то сделать там просто так трудно. Тут есть законодательные препятствия. Решаем этот вопрос с агентством лесного хозяйства. Думаю, всё получится.

Есть интересные наработки по зимнему туризму на Курилах. Раньше об этом направлении не вспоминали, о привлекательности островов речь вели только летом. А сейчас две туркомпании на Кунашире активно продают зимние поездки на остров. В программе – снегоходные экскурсии, прогулки в снегоступах, купание в термальных источниках, сафари. Желающих хоть отбавляй.

Ну и параллельно продолжаем заниматься обустройством зон отдыха у воды на Сахалине. В следующем году на это будет сделан упор. Тем более ориентир есть – пляж в селе Охотском Корсаковского района. Люди уже его оценили. В 2025 году хотим узаконить ещё 7 пляжей – довести до ума территорию в Холмске и в Аниве, заняться Невельским, Александровск-Сахалинским, Долинским и Макаровским районами.

На следующий год страна отмечает 80-летие окончания Второй мировой вой­ны, поэтому мы планируем запустить патриотический железнодорожный экспресс в сторону Смирных, где шли решающие бои.

– Увеличение числа туристов на острова высветило и проблемы с транспортной доступностью. Как её решать?

– У нас налажены хорошие рабочие контакты с авиакомпаниями. «Аэрофлот» откликается на наши доводы и увеличивает частоту рейсов из Москвы в Южно-Сахалинск, в этом году летом из столицы в день было до 4 рейсов. Аналогично и с «Авророй», к тому же здесь мы имеем дополнительные рычаги для регулирования. Когда была необходимость, в день на Курилы летало по 3 рейса.

Новый аэровокзал в областной столице сейчас обслуживает 1,2 млн пассажиров, а способен принять 5 млн. Эта мощность будет востребована, когда к нам начнут летать гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалин имеет все возможности стать транспортным хабом. У нас здесь весьма выгодное географическое расположение. Это в среднесрочной перспективе. А в ближайшие годы увеличится турпоток из таких стран как Индия и Китай.

Что касается аэропорта на Кунашире – там недавно установили дополнительное светосигнальное оборудование, оно позволяет летать при более сложных метеоусловиях и в ночное время. Значит, не придётся откладывать рейсы. На соседнем Итурупе задержки вылетов и прилётов минимальные. При этом растёт номерной фонд и на Кунашире, и на Итурупе.

На Итурупе недавно открылась гостиница «Янкито-2» на 58 мест. В следующем году там начнут строить ещё две гостиницы. Дальнейшим этапом станет развитие на Курилах аэровокзальных комплексов и строительство новых полос, что позволит принимать более вместительные самолёты и увеличить количество пассажиров. Но это уже мы заглядываем в 2027–30 годы, на среднесрочную перспективу.

Знаковое событие для Парамушира – в Северо-Курильске открывают первую гостиницу на 121 номер. Раньше там гостиниц не было. Для туристов пока что обустроены только квартиры, приспособленные под хостел. Кроме того, там построена новая взлётная полоса, её могут удлинить. Всё это позволит увеличить число путешественников на Северные Курилы, где можно посмотреть много чего интересного.

Одним словом, мы говорим «добро пожаловать» всем, мы готовы всех принять и подарить приятные впечатления об островах.

– Для приятных впечатлений нужны и квалифицированные кадры. Хватает ли у нас таких специалистов сейчас?

– Со следующего года после изменений в законодательстве у нашего министерства появляются полномочия по контролю и надзору за деятельностью экскурсоводов, гостиниц и пр. В общей сложности 12 новых контрольных функций.

В общем и целом с кадрами для туристического рынка у нас не всё идеально. А вообще это проблема не только нашего региона, но и всей страны. С тем же самым сталкиваются и в Москве. Большой запрос сейчас на персонал для кафе и ресторанов, без которых не может быть полноценного туристического сервиса. В том числе и у нас. В 2025 году намереваемся вплотную этим заняться, подключить региональное министерство образования, пригласить специалистов с Москвы.

Повсеместно не хватает гостиничного персонала. Точнее большая текучка среди администраторов, сотрудников ресепшн, всех тех, кто встречает туриста на первой, так сказать, линии. Большинство из тех, кто на эти должности приходят, рассматривают их как временную работу.

Планы и предложения, как исправить ситуацию, есть. Одно из решений – создать на Дальнем Востоке центр компетенций по туризму.

Проблему регулярно рассматривают на заседании рабочей группы Госсовета по туризму, которую возглавляет Олег Кожемяко, наш бывший губернатор. Но за один присест её не решить. Нужно подумать, как заинтересовать будущего работника туротрасли, чтобы он выбрал её как постоянное место работы. Тем более что сегодня не работодатель выбирает человека, а человек работодателя. Мы, конечно, не остаёмся в стороне, ищем решения.

Беседовал Евгений АВЕРИН.

Рост туристического потока на Сахалин и Курилы

2022 год – 224 тыс.

2023 год – 245 тыс.

2024 год – ожидается 270 тыс.

Справка

На территории области работает более 150 организаций и ИП в сфере туризма, из них 38 туроператоры.