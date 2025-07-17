Островной регион активно готовится к 80-летнему юбилею победы над милитаристской Японией

Всё ближе знаковая историческая дата: 18 августа исполнится ровно 80 лет с момента высадки советского десанта на северокурильский остров Шумшу. Подготовка к этому событию масштабная, новости об этом поступают в режиме онлайн постоянно.

Курсанты, на штурм!

На днях на Шумшу прибыла группа курсантов центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин». Это ребята из Бурятии и Хабаровского края, а также инструкторы из Сахалинской области, Камчатского и Хабаровского краёв. Главный штаб центра располагается в Москве, в регионах, в том числе в островной области действуют его представительства. В составе этого десанта также участники СВО, представители молодёжных патриотических организаций и сферы молодёжной политики.

У этой группы очень насыщенная программа пребывания на Шумшу. Участникам предстоит погрузиться в героическую историю острова, подтвердить и обогатить арсенал туристических навыков, повысить образовательный уровень, продвинуться в военно-спортивном направлении.

Инструкторы центра «Воин» из разных регионов, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, станут участниками этих мероприятий.

«Советский Сахалин» ранее сообщил о том, что туристический лагерь на Шумшу продолжит свою работу до 20 августа. В программе – пеший маршрут по местам боевой славы на Шумшу, включая ключевую точку сражения 1945 года – высоту 171, посещение музея под открытым небом, участие в поисковой работе, преодоление полосы препятствий «Штурм Шумшу», спортивные состязания и военно-историческая реконструкция.

Полученные впечатления станут основой для создания методических пособий для педагогов, их растиражируют по регионам России.

Ещё одна миссия центра «Воин» – организация площадки и инструкторское сопровождение полосы препятствий «Штурм Шумшу».

Участники этой военно-патриотической игры должны будут преодолеть полосу препятствий, имитирующую боевые действия на острове в августе 1945 года, и захватить штаб японских милитаристов.

В числе организаторов мероприятий – центр «Воин», Роспатриотцентр Росмолодёжи и правительство Сахалинской области.

Зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул важность такой работы:

– Остров Шумшу вписан в историю героизмом войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Курильской десантной операцией наша страна поставила точку во Второй мировой войне. Но очень важно не только знать и читать о том, как наша страна освободила мир от фашизма. Этим летом Шумшу посетят молодёжные группы из разных уголков России. Участники патриотических движений своими глазами увидят места, где разворачивалась история, и станут послами этой Дальневосточной победы в своих регионах, – сказал Юрий Трутнев.

Победные ноты

Музыканты Сахалинской филармонии готовятся к концерту в честь открытия военно-исторического мемориального комплекса 18 августа. А параллельно с процессом подготовки выступят на вечерних программах для поисковиков.

Святослав Булатов, Вениамин Ким, Георгий Зобов, Дмитрий Аблясов, Алексей Солдатов – вот неполный список из музыкального «десанта». Планируется провести и съёмки клипа с участием островных артистов.

– Музыка – это не только развлечение, но и источник силы, вдохновения. Мы считаем своим долгом поддержать участников экспедиции, которые ежедневно совершают подвиг, возвращая из забвения имена героев. Наша задача – донести до них частичку тепла и благодарности, создать атмосферу, способствующую эмоциональному и духовному подъёму, – говорит и. о. директора региональной филармонии Александр Балаев.

Туристы поискам не помеха

Журналист «Советского Сахалина» связался с главным сахалинским поисковиком, руководителем регионального отделения поискового движения России Артёмом Бандурой. Артём сейчас находится непосредственно на месте событий – на Шумшу. Кстати, оказалось, что мобильная связь с этим ранее не­обитаемым островом хорошая, практически без эфирных помех:

– Артём, с 1 июля на Шумшу развёрнута мощная поисковая операция. При этом одна за другой на остров прибывают различные делегации. Не мешает появление большого количества людей работе поисковиков?

– В принципе нет, по приезде ребята часто помогают нам в поисковой работе. Им интересно, они с удовольствием вместе с нами «машут лопатами»! Свежих находок пока нет, всю информацию мы размещаем в нашем телеграм-канале @sakhpoisk65. Основной транспортный путь для прибывающих – вертолётом из Петропавловска-Камчатского, – сообщил Артём Бандура и вернулся к многохлопотной поисковой работе.

К слову, 16 июля поисковики подвели итоги первого заезда международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта». Все основные задачи были выполнены, были и находки. Так, на мысе Курбатова обнаружен засыпанный японский дот. Его частично откопали, завершить работу предстоит следующей группе. А у подножия одной из высот острова обнаружены останки воина-красноармейца и фляжка с нацарапанной на ней фамилией.

Помимо этого обнаружили множество подписанных вещей, таких как фляжки и котелки. Личности их владельцев устанавливаются.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото пресс-службы правительства области.

P. S.

Международная поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта» собрала на Шумшу 100 патриотов из 35 регионов России, Казахстана и Беларуси. В местах ожесточённых боёв они поднимают останки бойцов Красной Армии, чтобы позже предать их земле с воинскими почестями. Десятки личных предметов солдат и других артефактов станут частью музейных экспозиций.

Масштабные работы по созданию военно-исторического мемориального комплекса на острове Шумшу ведутся по прямому поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Реализация этого стратегически важного проекта находится на особом контроле заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

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