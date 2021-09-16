Островному футболу быть! 25 миллионов рублей получил профессиональный спортивный клуб «Сахалин»

Поддержку ПСК оказал Газпромбанк в рамках соглашения о сотрудничестве кредитной организации и правительства Сахалинской области. Документ 2 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписали губернатор Валерий Лимаренко и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

– Спонсорская поддержка особенно важна сейчас, когда область испытывает серьезную нехватку бюджетных средств. При этом мы ищем и находим пути решения вопросов, связанных с финансированием. У нас сформирован широкий перечень проектов, направленных на улучшение жизни сахалинцев и курильчан, – в здравоохранении, образовании, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, культуре, спорте и других важных сферах. И чтобы в полной мере реализовать все задуманное, нам, безусловно, нужна поддержка таких надежных партнеров, – отметил Валерий Лимаренко.

Выделенные спортивному клубу деньги будут направлены на оплату выездных сборов, приобретение экипировки и медикаментов, среди которых и необходимые сейчас ПЦР-тесты. Также в смете расходов участие сахалинцев в первенстве Дальневосточного федерального округа среди юношей 2008 – 2005 годов рождения и проведение матчей на первенство России среди команд ФНЛ-2, сообщила пресс-служба правительства области.

– Последние сезоны являются самыми тяжелыми в истории нашего клуба. Со спортивной карты страны мог исчезнуть самый восточный и единственный островной профессиональный спортивный клуб России. Благодаря этим средствам нам удастся закрыть ряд потребностей, поэтому продолжаем работать. Хочу выразить огромную благодарность от себя, сотрудников, спортсменов и болельщиков клуба руководству Газпромбанка и губернатору Валерию Лимаренко, – прокомментировал директор ПСК «Сахалин» Николай Стерничук.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

Победа и поражение

Тем временем ФК «Сахалин» провел два выездных матча на первенство России по футболу во втором дивизионе – ФНЛ-2, группа 3.

В Белгороде островитяне переиграли местный «Салют». Сначала хозяева поля отправили мяч в свои ворота. Затем отличился полузащитник Евгений Матрахов. Итог встречи – 0:2. Победа после пяти поражений подряд.

Затем была игра в Курске с местным «Авангардом». С этой командой «Сахалин» встречался до этого дважды – на выезде была ничья 0:0, а в Южно-Сахалинске проигрыш 0:1. Увы, и на этот раз «Авангард» одолел наших футболистов – 2:0 (один мяч был забит с пенальти). В воротах стоял Александр Ким.

После 9 туров «Сахалин» с 7 очками занимает 8-е место из 11-ти в группе 3.

18 сентября островной клуб играет во Владивостоке с местным «Динамо», занимающим 3-ю строчку в турнирной таблице (20 очков).