Островные атлеты отличились на чемпионате России, в межрегиональных соревнованиях и областном первенстве  

Далеко метали диск и копье

На стадионе «Олимпийский» города Чебоксары прошел чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «легкая атлетика». Участниками стартов в столице Чувашии стали свыше 400 спортсменов из 54 регионов страны, что является рекордным достижением.

Атлеты состязались в беге на короткие и длинные дистанции, метании булавы и копья, толкании ядра, метании диска, прыжках в длину и в высоту.

Среди претендентов на награды были спортсмены спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта г. Южно-Сахалинска. Всем им удалось пробиться в ТОП-5, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Серебряными призерами чемпионата стали Андрей Семикрас (метание диска) и Егор Стрикун (метание копья).

Михаил Тутенько показал четвертый результат в метании копья, а Елена Сибилева и Михаил Черемисин стали пятыми в метании диска.

Фото спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта.

Сахалинские яхтсмены завоевали 4 медали на «Кубке Семь Футов»

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого выиграли 1 золотую и 3 серебряные медали на межрегиональном соревновании по парусному спорту «Кубок Семь Футов» во Владивостоке. В состязании принимали участие около 150 юношей и девушек от 9 до 18 лет. Восемь яхтсменов отстаивали честь нашего региона.

В напряженной борьбе Амалия Федорова завоевала первое место в классе «Лазер-радиал», а Анастасия Панкратова, Дарья и Кирилл Костины расположились на второй ступени пьедестала в классе «Лазер 4,7» и «Лазер-радиал» соответственно.

На Сахалине подвели итоги первенства по национальным видам спорта

Торжественная церемония закрытия первенства Сахалинской области по национальным видам спорта имени Героя Социалистического Труда Пойтана Герасимовича Чайки прошла в Южно-Сахалинске. Мероприятие завершило шестидневные соревнования на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф».

В состязаниях участвовали юные спортсмены из семи районов региона: Охинского, Ногликского, Смирныховского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Поронайского и Южно-Сахалинска.

Ребята демонстрировали силу, ловкость и мастерство в девяти национальных дисциплинах: прыжки через нарты, тройной прыжок, бег с палкой по пересечённой местности, стрельба из традиционного лука, метание тынзяна на хорей и гарпуна в цель, прыжок с шестом, национальная борьба, перетягивание каната и метание тяжести на дальность.

В командном зачёте победил Охинский муниципальный округ, второе место занял Ногликский, третье – Поронайский.

Среди абсолютных победителей первенства в возрастной категории 2013 – 2015 годов рождения среди девочек отличились Виктория Цикрик, Карина Шкалыгина и Елизавета Дятлева, среди мальчиков — Арсений Евскин, Данил Гилёв и Антон Иванов. В категории 2010 – 2012 г.р. среди девушек лучшими стали Анастасия Завьялова, Дарья Соловьёва и Ульяна Коваленко, среди юношей — Владислав Су, Виктор Романников и Виктор Трофимов. В старшей группе 2008 – 2009 г.р. среди юниорок победили Татьяна Укрина, Валерия Самарская и Анна Цикрик, среди юниоров — Вячеслав Чанцев, Александр Кехан и Вячеслав Трофимов.