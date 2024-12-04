Островные чир спортсменки завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях

Сахалинки завоевали одно «золото» и одно «серебро» на Всероссийских соревнованиях по чир спорту. Состязания прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 3500 участников из 45 регионов страны.

Алина Асташенко и Арина Лапушко одержали победу в номинации «чир хип-хоп двойка» среди юниоров/юниорок. Девушки также выполнили норматив кандидаток в мастера спорта России.

Анастасия Баранова и Милена Зырянова завоевали серебряные медали в дисциплине «чир хип хоп двойка юноши/девушки», сообщила пресс-служба островного минспорта.

Впереди у сахалинских чир спортсменок домашние старты: Кубок города Южно-Сахалинска и фестиваль по чир спорту «Новогодний», которые состоятся 6 декабря на ледовой арене спортшколы «Кристалл». Начало в 10.00. Вход свободный.

Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО

В Арсеньеве состоялось первенство ДФО по волейболу среди юношей и девушек до 18 лет (2008 – 2009 г.р.).

В турнире девушек играли шесть команд: Амурская и Сахалинская области, Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.

Островные волейболистки в очередной раз доказали, что на Дальнем Востоке у них конкурентов нет. Команда выиграла все пять матчей, ни разу не дав соперницам набрать больше 21 очка за партию. Это самая наглядная иллюстрация выражения «подавляющее преимущество».

Победительницами первенства ДФО стали Таисия Гордеева, Полина Добреля, Таисия Дробышева, Вероника Зиновьева, Дарья Ивлева, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Софья Рубцова, Мария Свитлик, Ева Старостина, Дарья Туркина и их тренер Марина Борисовна Захарова.

Не так успешно выступили наша юношеская команда. После победы на отборочном этапе «Локоволей-2024» островные волейболисты рассматривались как один из топ-фаворитов.

Однако что-то сразу пошло не так. Проиграв три матча подряд, сахалинцы лишились шансов на подиум. Две победы на финише позволили немного скрасить впечатление от турнира и занять четвертое место.

Состав команды: Кирилл Винник, Артем Ким, Егор Костыренко, Ярослав Лукин, Егор Масловский, Даниил Погодин, Максим Прокопенко, Александр Рыбаков, Алексей Худяков, Вадим Чанчиков, Захар Шатохин, Савва Шевляков. Тренер Алексей Владимирович Волков.

Сахалинские борцы взяли 18 медалей на Дальневосточных соревнованиях по джиу-джитсу

Островная команда завоевала шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей на первенстве и чемпионате Дальневосточного федерального округа по джиу-джитсу. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Еврейской автономной, Амурской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия).

В своих весовых и возрастных категориях в боях «золото» завоевали Владислав Щеглов, Никита Торшков, Максим Цыплин и Владислав Макосов. Серебряными призерами стали Ярослав Обмак, Кирилл Бодров и Михаил Протченко. «Бронзу» в этой дисциплине взял Степан Лысенко.

В борьбе Владислав Щеглов и Максим Цыплин завоевали серебро, Кирилл Бодров и Владислав Макосов – бронзу.

По результатам чемпионата в дисциплине «бои» Ролан Абдылдаев, Глеб Дмитриев и Алексей Калинин стали серебряными призерами.

В борьбе Алексей Калинин взял бронзу, победу одержал Магомед Алиханов. Он также показал лучший результат в абсолютной весовой категории, в которой выступили лучшие борцы.

Кроме этого, в рамках соревнований прошел фестиваль среди спортсменов в возрасте до 12 лет. На нем сахалинец Сергей Кульпин завоевал «бронзу».