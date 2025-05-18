Островные футбольные команды открыли турнир штурмами ворот соперников

В минувшую субботу на стадионе «Спартак» состоялись первые матчи первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги возрастных групп U-16 и U-18. Островные команды принимали соперников их Благовещенска.

В пятом сезоне ЮФЛ «Дальний Восток» борьбу за медали будут вести девять команд. «СКА-Хабаровск», «СШФ Якутия» (Якутск), «СШОР №1» (Комсомольск-на-Амуре), «Океан» (Находка), «Локомотив» (Уссурийск), «Динамо-Владивосток», «Динамо-Приморский край», ФК «Благовещенск», СШ «Сахалин». Каждая команда сыграет с соперниками по два матча- дома и в гостях. Турнир завершится 5 октября.

В этот день подопечные Антона Бучинского (U-16) и Виталия Руссу (U-18) на «Спартаке» встретятся с командой «СКА-Хабаровск».

В прошлом году команда Виталия Руссу впервые стала победителем Дальневосточной юношеской футбольной лиги в возрастной группе U-18. Тройку лучших замкнули воспитанники Дениса Красилевского в возрастной категории U-16.

Перед первыми матчами состоялось торжественное открытие турнира. Спортсменов поздравил заместитель министра спорта Сахалинской области Сергей Камелин.

– Все болельщики СШ «Сахалин» ждут в этом сезоне от островных команд бескомпромиссной борьбы на поле, результативного футбола. Как результат – на стадионе будет больше зрителей, получивших незабываемые эмоции, – сказал замминистра.

Открывали турнир на «Спартаке» команды U-16. В матче первого тура «Благовещенск» принимал на своем поле «СШФ Якутия». Поединок завершился мирным исходом со счетом 1:1.

С первых минут поединка «Сахалин» навязал сопернику свой рисунок игры. На одиннадцатой минуте Олег Осипов открывает счет в матче 1:0. Островитяне не успокоились и продолжали штурмовать ворота гостей. На исходе двенадцатой минуте Дмитрий Попов за грубую игру получает второй горчичник, как следствие автоматом красную карточку.

Оставшись в меньшинстве, наши юниоры не стали играть на удержание счета, а продолжили вести агрессивный атакующий футбол. Как следствие – у ворот «Благовещенска» потихоньку разгорался огонь. Трижды полыхнуло так, что гости вынуждены были начинать с центра поля. Убедительная победа островной команды со счетом 4:0!

Ворота «Благовещенска» поразили Илья Мизецкий, Кирилл Сурнин, Павел Шакирзянов.

Следующими на поле вышли юниоры U-18. В первом туре «Благовещенск» не смог распечатать ворота «СШФ Якутия» при этом и свои оставил на замке.

Уже на исходе первой минуты встречи «Сахалин» был близок к открытию счета в матче. Быстрая атака по центру поля, Олег Ким убегает от защитников соперника и выходит один на один с вратарем Артемом Филиппович.

Голкипер не позволил нашему нападающему поразить ворота, отразив мяч на угловой.

Обе команды показывали весьма симпатичный футбол, несмотря на чрезмерное количество нарушения правил. Игра смотрелась, нерв чувствовался каждую минуту. Такое зрелище заслуживало достойной развязки.

Однако, необходимо признать, опасных моментов у ворот практически не было. И все это благодаря надежной игре защитников.

К 25 минуте гости полностью завладели инициативой. Хозяевам в эти минуты приходилось непросто. Говорит об этом и то, что Дмитрий Волошин и Антон Бегеза получили желтые карточки. Первый за грубую игру, второй – за несогласия действия судьи.

Хозяева полностью «закрылись», гости с Амура упорно «стучались в двери», но так и не смогли до перерыва открыть счет в матче.

Начало второго тайма было за командой Виталия Руссу. На 48-й минуте «Сахалин» получил право на угловой удар. Стандарт исполнил Тимофей Савенков и сделал он это настолько мастерски, что защитник гостей Артём Крячек срезал мяч в свои ворота 1:0.

Хозяева продолжили много прессинговать, нередко отбирали мяч в середине поля и убегали в быстрые атаки. А вот конкретики у ворот соперника нашим парням не хватало, несмотря на то, что подходы получались острыми.

«Благовещенск» не сдался на милость островитян и при малейшей возможности организовывал кинжальные контрвыпады. Так на 54-й минуте только мастерство наших защитников не позволило сопернику праздновать взятие ворот. На шестидесятой минуте Тимофей Савенков обошел защитника гостей на левом краю, сместился к углу штрафной площади и с 28 метров пробил по воротам. Голкипер амурчан был не в силах выручить команду, но мяч попал в крестовину ворот и отскочил в поле. После этого момента гости незаметно завладели инициативой и к семидесятой минуте приватизировали полову поля островитян.

Гол в ворота хозяев назревал. На 88-й минуте спортивная фортуна была на стороне «Сахалина». Во время очередной атаки амурчан, вратарь островитян Иван Прищеп ошибся на выходе из ворот. Нападающий «Благовещенска» завладел мячом, отдал пас Ивану Просветову и тот пробил по пустым воротам с 18 метров, мяч попал в перекладину.

Гости так и не смогли конвертировать свое игровое преимущество в голы. «Сахалин» в свою очередь дотерпел и отстоял победу со счетом 1:0.

Лучшими игроками матча были признаны у гостей Иван Просветов, у островитян Эдуард Боку.

Следующие поединки наши юниоры проведут 24 мая в Хабаровске, где встретятся со «СКА-Хабаровск». 11 мая хабаровчане на своем поле уступили «СШОР №1» (Комсомольск-на Амуре), U-16 со счетом 0:3, U-18-0:1.

Репортаж вел Игорь Карпук.

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