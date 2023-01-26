Островные горнолыжники занимают второе место на Кубке России

В Кубке России 2022/2023 года по горнолыжному спорту проведено уже шесть этапов. Пока спортсмены готовятся к продолжению турнира, в островном министерстве спорта подвели промежуточные итоги.

В командном зачете очки набирали горнолыжники из 17 сборных. Лидируют москвичи (3405). На втором месте Сахалинская область (2607), на третьем – Московская область (2079). В топ-5 также входят Санкт-Петербург (1711) и Калужская область (1635).

Более тысячи очков в активе горнолыжников Красноярского края (1317) и Камчатки (1310).

Зачетные очки в каждой гонке получают 30 лучших спортсменов. За первое место начисляют 100 очков, за второе – 80, за третье – 60, за четвертое – 50 и т. д. 30-е место приносит 1 очко.

Мужской личный зачет возглавляет Павел Трихичев из Санкт-Петербурга. У него 860 очков.

Лучший показатель среди сахалинцев у Дмитрия Пышкина (339 очков, 8-е место). Топ-10 замыкает Леонид Трясов (288).

Артем Кашинцев на 14-м месте (209), Назар Чернов – на 17-м (172), Юрий Другов – на 20-м (146), Александр Михайлов – на 21-м (141), Александр Кудрявцев – на 23-м (123), Павел Быков – на 51-м (30), Николай Попов – на 63-м (18), Роман Зверян – на 66-м (14), Никита Ким – на 70-м (9), Максим Виткулевский – на 75-м (5), Павел Гуринов – на 77-м (2).

В женском зачете представлены 72 горнолыжницы. С большим отрывом лидирует москвичка Екатерина Ткаченко (940 очков). Ее ближайшие преследовательницы Виталина Гирина из Московской области (655) и Ярослава Попова из Красноярского края (56).

В десятке сильнейших – сахалинские спортсменки Софья Крохина (507 очков, 5-е место) и Рината Абдулкаюмова (385 очков, 8-е место).

Рене Сабирова – 13-я (164), Эллина Дьяченко – 18-я (146), Лина Литвинова – 34-я (85), Дарина Иохвидович – 44-я (46), Софья Матвеева – 46-я (40), Анна Шухова – 47-я (31).

Впереди у спортсменов еще два соревновательных месяца. Так что возможность улучшить свое положение есть у каждого из них.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.