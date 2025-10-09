Островные каратисты забрали «Кубок Орла»

Свыше 1200 спортсменов из 16 стран и 45 регионов России принимали участие в международных соревнованиях по каратэ «Кубок Орла». Традиция проведения состязаний на всероссийском уровне началась здесь с 2009 года. В 2025 году соревнования носят статус международных.

Среди участников были и сахалинцы, которые завоевали две золотые награды, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Победителями турнира стали воспитанники спортшколы восточных видов единоборств Никита Большаков (тренер Леонид Ким) и Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким).

Кроме того, ТОП-5 в весовой категории свыше 84 кг замкнул Заур Керимов.

Фото спортшколы восточных видов единоборств.