Островные летающие лыжники завоевали серебро на Кубке России

Даниил Красковский, Никита Лобода, Максим Колобов и Александр Баженов стали серебряными призерами 6 этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Старты проходят в городе Чайковском Пермского края.

Высокий результат (288,1 балла) спортсмены сахалинского Центра спортивной подготовки и воспитанники спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта показали в командных соревнованиях. За медали вместе с ними боролись представители Свердловской, Нижегородской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.