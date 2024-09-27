Островные медики готовятся встречать пациентов в новом административно-поликлиническом корпусе 441-го военного госпиталя

Объект, возведенный в северо-восточной части Южно-Сахалинска, осмотрели заместитель министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков и председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Госпиталь на 150 коек – первый за 50 лет социально значимый военный объект на Сахалине. Учреждение, расположенное на территории в 20 гектаров, будет обслуживать военнослужащих и членов их семей, а также гражданское население. Строительство началось в 2019 году. Вскоре был введен в строй инфекционный корпус на 30 коек. И вот наступил момент завершения строительства административно-поликлинического корпуса. В настоящее время идет оформление документации для запуска объекта в эксплуатацию, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В новом четырехэтажном здании будут размещаться поликлиническое и лабораторное отделения. Учреждение укомплектовано высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое обеспечит высокую скорость и качество исследований.

– Построенный объект очень важен для Сахалинской области. С вводом в строй нового корпуса 441-го госпиталя будут созданы все условия для оказания медицинских услуг нашим землякам – военнослужащим и членам их семей. Радует, что в учреждении сконцентрирована передовая медицинская аппаратура, которая сделает максимально эффективным лечение и реабилитацию участников специальной военной операции. Правительство Сахалинской области постоянно оказывает поддержку бойцам и их семьям, сотрудничает с командованием. Эту работу мы обязательно будем продолжать ради нашей общей Победы, – сказал Алексей Белик.

В здании предусмотрено все необходимое для удобства персонала и пациентов. Есть кабинет телемедицины с комплектом аппаратуры последнего поколения, библиотека, конференц-зал. Обустроены кафе и пищеблок. Выполнено зонирование отделений, разделены потоки посетителей, больных разных отделений и медработников.

Особое внимание проектировщики уделили маломобильным пациентам. Для них у центрального входа установлен подъемник, внутренние пространства приспособлены для беспрепятственного перемещения посетителей на колясках.

Также на территории госпиталя построены гараж, станция медицинских газов, пункт дезинфекции транспорта, КПП, котельная, трансформаторная подстанция, канализационные очистные сооружения, пожарные резервуары с насосной станцией. На следующем этапе будет возведен лечебно-диагностический корпус и ряд вспомогательных сооружений.