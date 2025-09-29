Островные предприятия ЖКХ задолжали за потреблённую электроэнергию десятки миллионов рублей

На начало сентября 2025 года общая задолженность действующих сахалинских предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потреблённую электроэнергию превысила 58,7 млн рублей. Кроме этого, прекратившие свою деятельность предприятия ЖКХ оставили за собой долги более 46,8 млн рублей. По их долгам судебными приставами заведено исполнительное производство. Однако денежные средства от обанкротившихся коммунальщиков не поступают.

Накануне отопительного сезона, когда энергетики все силы и средства направляют на завершение ремонтных программ для безаварийного энергоснабжения населения и предприятий региона в осенне-зимний период, многомиллионные долги представляют собой серьёзную проблему.

Энергетики поставляют предприятиям ЖКХ ресурсы в установленные договорами энергоснабжения сроки в полном объёме, однако некоторые компании месяцами не платят за использованную электроэнергию. Чтобы снизить объёмы неоплачиваемого ресурса, филиалом ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» ранее был введён режим ограниченного энергоснабжения на объекты ряда злостных неплательщиков:

МУП «Тепловик» пгт Тымовское, задолженность – 10,3 млн рублей за период с мая по август 2025 г. Введены ограничения режима потребления электроэнергии на котельные предприятия.

МКП «Шахтёрское коммунальное хозяйство» Углегорского ГО, задолженность – 4,5 млн рублей за период с июня по август 2025 г. Введены частичные ограничения режима потребления электроэнергии на котельные, бани.

МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского МО, задолженность – 19,4 млн руб за период с апреля по август 2025 г. Введены частичные ограничения режима потребления электроэнергии на котельные, бани.

С двумя предприятиями по состоянию на 26 сентября согласованы графики погашения задолженности, в связи с чем введённые ранее ограничения в подаче электроэнергии сняты:

МУП «Смирныховское ЖКХ», задолженность – 7,9 млн рублей за период с июня по август 2025 г.

МУП «Тепловые сети» с. Чехов Холмского района, задолженность – 2,3 млн рублей за период с апреля по август 2025 г.

К должникам применены установленные законодательством меры воздействия – заявлены судебные иски на принудительное взыскание задолженности, направлены уведомления о предоставлении банковской гарантии.

Информация о многомиллионных долгах предприятий ЖКХ доведена Сахалинэнергосбытом до министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, данная проблема уже рассматривалась на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Сахалинской области. Энергетики рассчитывают, что вопрос задолженности предприятий ЖКХ будет максимально закрыт в ближайшее время. Введённые ограничения в подаче электроэнергии должникам пока остаются в силе.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

