Островные самбисты отличились на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском состоялся четвертый этап Всероссийских соревнований по самбо «Кубок пяти морей». Островные самбисты завоевали в столице Камчатки четыре медали, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

«Кубок пяти морей» проходит в двухступенчатом формате. Сначала – четыре отборочных этапа (Архангельск, Калининград, Владивосток, Петропавловск-Камчатский). Затем – финал в Москве, куда попадают победители и серебряные призеры отборочных этапов.

В Петропавловске-Камчатском золотые награды завоевали Давид Гордиенко (до 46 кг) и Егор Хван (до 54 кг) из Южно-Сахалинска. Бронза в активе Степана Перфильева из островной столицы (до 35 кг) и Кирилла Дедова из Александровска-Сахалинского (до 65 кг).

– Право выступить в финале «Кубка пяти морей», который проходит в Москве с 3 по 5 октября, завоевали сахалинцы Давид Гордиенко и Егор Хван, – подвели итоги организаторы.

Марина Круглова – Number four в России

Телеграм-канал «Шахматы Кастаньеда. Chess Castaneda» опубликовал списки сильнейших российских шахматистов в классических шахматах. Рейтинг-листы составлены из шахматистов с 2008 по 2014 г.р.

В шорт-лист включена представительница самого шахматного острова России. В ТОП-10 девочек 2012 г.р. ворвалась Марина Круглова.

Во главе этой возрастной группы – москвичка Екатерина Редина, набившая 1821 пункт рейтинга. На второй строчке списка – Виктория Лапа из Новосибирской области (1803). Третья – София Дорошенко из Крыма (1752 пункта)

Марина Круглова притаилась совсем рядом с призовой тройкой. Она – на четвертом месте, отставая от Дорошенко всего лишь на 4 пункта.

Это первый случай с момента составления подобных списков, когда в него сумела просочиться островная шахматистка.

Справка

Круглова Марина Артемовна. Родилась 9 мая 2012 года.

Бронзовый призер чемпионата Сахалинской области (2023), серебряный призер чемпионата области в быстрых шахматах (2022, 2023).

Бронзовый призер всероссийских соревнований «Первая лига» (2021). Бронзовый призер Международного фестиваля «Karpov Open» (2024).

Бронзовый призер первенства ДФО в классических шахматах (2023), серебряный призер в блице (2023).

Победительница этапа детского Кубка России в Южно-Сахалинске (2022, 2023).

Победительница Кубка губернатора Хабаровского края (2023, до 15 лет) и всероссийских соревнований «Кубок ГК «Гидрострой» в Южно-Сахалинске (2024) в быстрых шахматах.

Победительница первенства области до 15 лет (2024).

Победительница и призер областных и городских турниров.

Сахалинский борец завоевал две медали на первенствах России по спорту глухих

Сахалинец Никита Рыбченков завоевал золото и бронзу на первенствах России по спорту глухих в греко-римской и вольной борьбе. Соревнования проходили в Орле и собрали 39 спортсменов из Липецкой, Орловской, Ростовской, Сахалинской, Астраханской областей, республик Тыва, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Пермского и Хабаровского краев.

На первенстве по греко-римской борьбе островитянин взял бронзовую медаль, а на первенстве по вольной борьбе Никита Рыбченков победил в весовой категории «62 кг».