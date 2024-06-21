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Островные шахматисты приняли участие в первенстве России среди школьников

В парк-отеле «Шахтер» (с. Бунырево, Тульская область) прошло  первенство России среди школьников. Его участниками стали 493 шахматиста из 53 регионов.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров в группах мальчиков и девочек до 7, 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 и 17 лет. Шахматисты претендовали не только на медали, но и на путевки на школьное первенство Азии.

Среди тех, кто принял вызов, были Виктория Еникеева, Марина Круглова и Андрей Моисеенко (все – Южно-Сахалинск). Они участвовали в турнирах шахматистов 2011 – 2012 г.р.

В итоге Виктория Еникеева набрала 4 из 9 (25-е место среди 35 участниц), Марина Круглова – тоже 4 (27-е место). У Андрея Моисеенко – 5 из 9 (27-е место среди 65 участников).

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