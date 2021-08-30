Сахалинская область вошла в топ-15 победителей национального чемпионата молодых професиионалов

По итогам финала самых масштабных в России соревнований профмастерства среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников в копилке региона 4 серебряных и 3 бронзовых медали, а также 6 медальонов за профессионализм.

По результатам общекомандного зачета островитяне заняли в Уфе 13-е место, поднявшись в рейтинге на четыре позиции по сравнению в с 2020 годом.

Практику Сахалинской области представили на площадке «Кадровое обеспечение инвестиционного развития территорий» в рамках деловой программы финала IX национального чемпионата «Молодые профессионалы». Агентство стратегических инициатив высоко оценило эти наработки и рекомендовало их субъектам федерации для изучения.

Вот они, победители и призеры национального конкурса от Сахалинской области:

• Евгений Попов, второе место в компетенции «Бережливое производство»;

• Маргарита Гурьянова / Александр Андриянов, второе место в компетенции «Кибербезопасность»;

• София Пак, второе место в компетенции «Ювелирное дело — юниоры»;

• Леонид Митропольский, второе место в компетенции «Обслуживание тяжелой техники»;

• Ин Су Фан, третье место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем — юниоры»;

• Тимофей Сухоруков, третье место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»;

•Вероника Ли, третье место в компетенции «Графический дизайн – юниоры».

Медальоны за профессиональное мастерство получили:

• Сергей Клыменко (обработка листового металла);

• Богдан Романовский (сварочные технологии);

• Александр Кушнаренко (сантехника и отопление);

• Илья Кочетков (электромонтаж);

• Даниил Чернявский / Юрий Музыченко (мобильная робототехника — юниоры);

• Елена Дыйканова (флористика – юниоры).

Всего в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны. Сахалинскую область представили 33 человека.

Соревнования прошли по 105 компетенциям. Это строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Юниоры продемонстрировали свои навыки в 51 компетенции.

В рамках деловой программы финала чемпионата спикеры обсудили некоторые проблемы и достижения последних девяти лет. Отметили, что в целом они положительно сказались на развитии регионов и различных отраслей экономики, а также на подготовке кадров для них.

Сахалинский политехнический центр N 5 вошёл в число 55 лучших профессиональных организаций по итогам организации и проведения «Урока трудовой доблести». Он был посвящён столетию чествования в России званиями и наградами человека труда.

Елизавета Андреева.