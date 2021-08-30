    Сахалинская область вошла в топ-15 победителей национального чемпионата молодых професиионалов

    По итогам финала самых масштабных в России соревнований профмастерства среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников в копилке региона 4 серебряных и 3 бронзовых медали, а также 6 медальонов за профессионализм.

    По результатам общекомандного зачета островитяне заняли в Уфе 13-е место, поднявшись в рейтинге на четыре позиции по сравнению в с 2020 годом.

    Практику Сахалинской области представили на площадке «Кадровое обеспечение инвестиционного развития территорий» в рамках деловой программы финала IX национального чемпионата «Молодые профессионалы». Агентство стратегических инициатив высоко оценило эти наработки и рекомендовало их субъектам федерации для изучения.

    Вот они, победители и призеры национального конкурса от Сахалинской области: 

    • Евгений Попов, второе место в компетенции «Бережливое производство»;

    • Маргарита Гурьянова / Александр Андриянов, второе место в компетенции «Кибербезопасность»;

    • София Пак, второе место в компетенции «Ювелирное дело — юниоры»;

    • Леонид Митропольский, второе место в компетенции «Обслуживание тяжелой техники»;

    • Ин Су Фан, третье место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем — юниоры»;

    • Тимофей Сухоруков, третье место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»;

    •Вероника Ли, третье место в компетенции «Графический дизайн – юниоры».

    Медальоны за профессиональное мастерство получили:

    • Сергей Клыменко (обработка листового металла);

    • Богдан Романовский (сварочные технологии);

    • Александр Кушнаренко (сантехника и отопление);

    • Илья Кочетков (электромонтаж);

    • Даниил Чернявский / Юрий Музыченко (мобильная робототехника — юниоры);

    • Елена Дыйканова (флористика – юниоры).

    Всего в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны. Сахалинскую область представили 33 человека.

    Соревнования прошли по 105 компетенциям. Это строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Юниоры продемонстрировали свои навыки в 51 компетенции.

    В рамках деловой программы финала чемпионата спикеры обсудили некоторые проблемы и достижения последних девяти лет. Отметили, что в целом они положительно сказались на развитии регионов и различных отраслей экономики, а также на подготовке кадров для них.

    Сахалинский политехнический центр N 5 вошёл в число 55 лучших профессиональных организаций по итогам организации и проведения «Урока трудовой доблести». Он был посвящён столетию чествования в России званиями и наградами человека труда.

    Елизавета Андреева.

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