Островные спортсмены – на пьедестале почета Всемирных игр, всероссийских и межрегиональных соревнований

Сахалинки добавили энергии «Энергии»

В Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов состоялись соревнования Open Masters Games 2026 (Всемирные игры ветеранов спорта). Свыше 25 000 человек старше 30 лет, представляющих десятки стран мира, состязались в 33 видах спорта.

Естественно, что в программу Всемирных игр входил и волейбол.

Бронзовые награды Игр завоевала команда «Энергия», в составе которой выступали островные волейболистки Марина Захарова и Ирина Тишкина, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

— Соревнования по волейболу проходили в огромном спортивном комплексе, который разместил в себе семь кортов. Принимали участие спортсмены разных стран. Много было и команд из России. Состязания украсило участие олимпийских чемпионов. За «Энергию» помимо нас играли волейболистки из Хабаровска, Тюмени и Москвы, — поделилась своими впечатлениями тренер спортшколы по волейболу Марина Борисовна Захарова.

Золотая каратистка Руслана Акимова – олимпийская надежда

Уфа приняла участников масштабных всероссийских и межрегиональных соревнований по каратэ «Олимпийские надежды». В обоих стартах ярко блеснули островные спортсмены.

Всероссийские соревнования привлекли более 1000 каратистов из 36 регионов России. Сахалинцы в условиях жесточайшего соперничества завоевали две награды.

Василиса Акимова взяла серебро в «ката» среди девушек 12 — 13 лет (тренер Павел Кучеров).

Ее успех повторил Никита Ким (тренер Ксения Семёнова), занявший второе место в ката среди юниоров 16 — 17 лет.

Неплохо проявили себя Александр Джулакян и Артём Воротынов, которым не хватило совсем немного, чтобы пробиться на пьедестал почета.

В межрегиональных соревнованиях «Олимпийские надежды» участвовали представители 39 регионов.

Сахалинскую область на этих стартах представляла воспитанница спортшколы восточных видов единоборств Руслана Акимова (тренер Павел Кучеров).

Ей удалось забрать у соперниц две золотые медали. Она — победительница в ката и кумитэ (весовая категория +30 кг) среди девочек 8 — 9 лет.

Успех Русланы Акимовой помог Сахалинской области подняться на шестое место в командном зачете.

Сахалинские гимнасты завоевали семь медалей на первенстве ДФО

Семь наград различного достоинства привезли сахалинские спортсмены с первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Чите, собрав более 100 участников из различных регионов ДФО. В копилке островной команды четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль.

К участию в турнире были допущены гимнасты и гимнастки от первого взрослого разряда до мастеров спорта. Участники разыграли награды как в личном, так и в командном зачёте. Честь Сахалинской области защищали Степан Труфанов (мастер спорта) и Максим Тихомиров (кандидат в мастера спорта) под руководством тренера Ольги Сперанской. Судейскую бригаду пополнил ещё один представитель островного региона — тренер Евгений Канека.

Степан Труфанов первенствовал в трёх дисциплинах и завоевал серебро.

Максим Тихомиров отличился золотой, серебряной и бронзовой наградами. Поощрения также получили тренеры спортсменов.

Для участников состоялся мастер-класс от олимпийского чемпиона Давида Белявского, который поделился с юными гимнастами опытом и секретами мастерства.

Сахалинский микс – лучший

В двух масштабных и престижных мероприятиях по миниволей приняли участие островные команды. В обоих состязаниях, которые прошли в Москве, им удалось победить.

Сначала сахалинцы вышли на старт Всероссийского фестиваля миниволей. Помимо них на турнир приехали миниволисты из Татарстана, Бурятии, Красноярского, Краснодарского и Пермского краев, Кузбасса, Воронежской, Московской и Тюменской областей.

В условиях острейшего соперничества «Сахалин» приватизировал золотые награды в категории «Микс 200+» (возраст четырех игроков на площадке).

Затем состоялся I международный фестиваль миниволей «Белый месяц».

Он объединил 24 студенческие и 57 взрослых команд из шести стран (Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Узбекистан).

На этом международном празднике спорта и дружбы «Регион 65» забрал у соперников золото в категории «Микс 240+».

Неплохо проявил себя и «Сахалин», который запрыгнул на четвертую строчку турнирной таблицы в «Микс 200+».

Турбо-режим островных волейболистов

Хабаровск гостеприимно принял лучшие команды ветеранов волейбола Дальневосточного федерального округа. Здесь состоялся масштабный «Фестиваль на Кубок президента Хабаровской краевой федерации волейбола».

В традиционном турнире приняли участие представители Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Республики Бурятия, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев.

В течение трех дней 41 команда стремилась запрыгнуть на подиум пяти возрастных групп.

Островной регион представлял мужской «Сахалин», который заявился в турнир «60+» (шесть участников).

В первом матче сахалинцы проиграли «Амурским перцам» из Комсомольска-на-Амуре, но затем включили турбо-режим и одержали четыре победы подряд. Параллельным курсом к финишу неслись «Хабаровск» и «Амурские перцы».

После заключительного эйса всё внимание переключилось на турнирную таблицу, где три топ-фаворита продемонстрировали практически идентичные результаты (по четыре победы и одному поражению).

Судейскому комитету пришлось считать дополнительные показатели, чтобы расставить их по местам. Увы, но «допы» оказались не в пользу островитян, выше которых по итоговой таблице смогли протиснуться «Хабаровск» (первое место) и «Амурские перцы» (второе).

«Сахалин» вернулся домой с бронзовыми наградами. Их обладателями стали Сергей Буков, Игорь Шваков, Игорь Кутайбергей, Сергей Кирсанов, Бабир Исмаилов, Геннадий Титеев, Георгий Никонов, Александр Сербин, Андрей Каменев (его признали лучшим игроком команды).