Островные спортсмены приезжают со всероссийских соревнований с наградами

Первое золото

Сахалинец Глеб Соловьев завоевал золото на первенстве страны по муайтай в Выборге. Это первая медаль высшей пробы всероссийских соревнований среди юношей и девушек для региональной федерации по тайскому боксу.

Воспитанник Эдуарда Мухамедшина выступал в категории 71+ кг и сумел одолеть в финале представителя Башкирии Ильвиля Кильмухаметова.

«Сахалинские львята» — лучшие

Островная команда по следж-хоккею «Сахалинские львята» заняла первое место во II дивизионе V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея «Hockey Family Fest» в Сочи.

Ребята провели четыре игры и во всех одержали победу.

— «Сахалинские львята» на турнире выложились на полную и показали на деле свои мастерство, тренированность, волевые качества, умение работать в команде и преодолевать трудности, — отметил тренер команды Алексей Лысов.

Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея — ключевое событие года для детско-юношеских команд по адаптивному хоккею, которое дает им возможность получить игровую практику и пообщаться с игроками со всей страны. Его участниками стали 63 детско-юношеские команды.

Попробовать свои силы в следж-хоккее на Сахалине могут дети с ограниченными возможностями разных возрастов. Тренировки команды проходят бесплатно в ледовом комплексе «Арена Сити».

Есть три очка

28 апреля команды группы 3б второй лиги первенства России по футболу начали пятый тур. «Сахалин» играл в гостях с «Балашихой», которая является соседом по турнирной таблице.

Островитяне владели инициативой практически весь первый тайм. Они превзошли хозяев поля и во владении мячом, и в ударах. Закономерным итогом стал гол, забитый на 45-й минуте.

После навеса с правого фланга Данила Моторин головой послал мяч в сетку, поймав вратаря на противоходе. Полузащитник «Сахалина» сделал себе шикарный подарок на День рождения.

Во втором тайме «Балашиха» сравняла счет. Голкипера «Сахалина» Руслана Юнусова ввел в заблуждение рикошет, и мяч юркнул в правый от него угол.

В концовке матча хозяева поля остались в меньшинстве, чем успел воспользоваться «Сахалин». Ян Шанин получил мяч на левом фланге атаки и хлестко пробил в дальний угол – 2:1.

— Содержанием игры я доволен, за исключением реализации созданных моментов. И подходов было много, и комбинировали, и моменты создавали, но забить не могли. Из-за этого концовка была валидольная, — сказал наставник «Сахалина» Олег Кокарев.

Схватки на ковре

В ДЮСШ села Черниговка Приморского края прошел первый дальневосточный турнир по греко-римской борьбе на призы главы Черниговского района. На ковре собрались 254 «греко-римлянина» в возрасте от восьми до четырнадцати лет из Приморья, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области.

Успешно выступили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска. Они завоевали три серебряные и три бронзовые медали.

Второе место заняли Эрбол Кулматов (весовая категория до 29 кг), Всеволод Степанищев (до 46 кг), Тимур Дагаев (до 57 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Абусалих Абрашитов (до 26 кг), Даниил Бернадский (до 42 кг) и Григорий Пугачев (до 46 кг).

А по решению судейской коллегии Руслан Малаховский был награжден специальным призом «За волю к победе».

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

Фото предоставлено пресс-службой Сахалинского минспорта.