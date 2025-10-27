Островные ученые стремятся ввести в культуру лесные ягоды

Изучение местных ягодников – одна из задач, которую решают сотрудники Сахалинского ботанического сада – филиала сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Сейчас многие островитяне обзавелись транспортом и могут посещать любые уголки острова. Доступность усилила нагрузку на ягодные поляны, в частности, на плантации красники. Её биология такова, что она расселяется на горельниках, пуская подземные столоны (побеги). Они формируют клоны (новые растения). Однако те, что ближе к материнскому кустику, плодоносить не будут, а станут питать плоды материнского растения. Если же столоны протянутся дальше, клоны будут самостоятельными и плодоносящими. Когда же сборщики ягод утаптывают почву, подземные побеги красники не могут распространиться на большее расстояние. И урожайность падает.

К тому же в лесных массивах красника не растёт, ей нужны солнце и гари. Когда же на местах пожаров со временем поднимется лес, деликатесная ягода исчезнет. Сейчас регион успешно борется с лесными пожарами. Горельников становится меньше, но и красники тоже. Значит, надо создавать промышленные сады и выращивать её в культуре. Так, кстати, поступают европейцы с лесными ягодами. Вот и учёные Сахалинского ботанического сада отрабатывают технологию приготовления субстрата, чтобы предложить производителям способы производства красники в культуре.

– Мы рады этим заниматься, – говорит научный сотрудник ботанического сада Дмитрий Лебедев, – тем более государство даёт на это деньги. Свои селекционные достижения мы испытываем в трёх разных по климату регионах, где есть аналогичные филиалы, – в Приморье, Амурской области и на Сахалине. Отобранная из природных популяций наша красноплодная и синеплодная жимолость проходит испытания во Владивостоке. Посмотрим, как она там себя покажет. У нас в работе находятся также отборные формы голубики топяной, черники Смолла, брусники, клюквы и красники. Позже будем предлагать эти сорта дачникам и производителям.

И это верное решение. Ведь доставлять с материка свежие ягоды, несмотря на логистику, сложно и дорого, да и не лёжкие они. Ягоду надо есть с куста, считают учёные. И с этим нельзя не согласиться.

Людмила НИКОЛАЕВА.

