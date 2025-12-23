Островные волейболистки завоевали золото первенства ДФО

В Лесозаводске состоялось первенство ДФО по волейболу среди девушек до 14 лет. На площадку вышли 20 команд спортсменок 2013 — 2014 г.р.

Сначала участницы играли в четырех подгруппах. Затем лучшие из них вышли на тропу за наградами, остальные сыграли за 9 — 12, 13 — 16 и 17 — 20 место.

В итоге золотые медали оспаривали «СШ по волейболу» (Южно-Сахалинск) и «Родник» из Арсеньева. Островитянки оказались сильнее и добились убедительной победы в трех партиях (25:14, 25:15, 25:18), сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской обасти.

Победительница первенства ДФО стали Таисия Бондарь, Екатерина Дмитриева, Полина Ивашечкина, Дарья Кайгородова, Кристина Крук, Виктория Лукина, София Мельникова, Вероника Раитина, Екатерина Стерничук, Ульяна Часовских, Дарья Че, Вера Шапиева и тренер Марина Борисовна Захарова.

Серебряный призер – «Родник» (Арсеньев), бронзовый – «Динамо» (Лесозаводск).

В турнире принимали участие еще две команды с Сахалина. «Аврора» (Южно-Сахалинск) заняла четырнадцатое место, «Взлёт» из Углегорска – шестнадцатое.

Организаторы отметили специальными призами лучших игроков всех команд. Их вручили Екатерина Стерничук («СШ по волейболу»), Анне Васильченко («Аврора») и Полине Храмцовой («Взлёт»).