Островные жокеи в четвёртый раз поборолись за звание лучших «Сахалинского дерби»

IV ежегодные испытания лошадей верховых пород «Сахалинское дерби» прошло в островном регионе, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Состязания состоялись в конноспортивном клубе «Анива» и собрали 25 участников. Пары ожидали скачки на дистанциях 1000, 1600 и 2000 метров.

Победу в заездах на 1000 метров одержали Эльвира Мамаева и Мисс Мираль. Второе место заняли Вероника Тучкова и Монреаль. Тройку лидеров замкнули Анастасия Мурзина и Эврика.

1600 метров быстрее всех преодолели Эльвира Мамаева и Максимус. Вторыми финишировали Ангелина Коноваленко и Маэстро. Третий результат показали Марина Дурова и Эмика.

На самой длинной дистанции лучшими стали Татьяна Каманицина и Версаль. Вторыми к финишу пришли Эльвира Мамаева и Мистер Z. Почётное третье место заняли Александр Белов и Беренайк.

Также прошли скачки на пони на дистанцию 200 метров. Здесь самыми быстрыми стали Анастасия Мурзина и Бриджит. Второе место заняли Ксения Фролова и Барни, третье – Елизавета Волкова и Поня.

Фото Владимира Доможилова.

Юные шахматисты Альберт Син и Марина Круглова – лучшие решатели и отвечатели

В Южно-Сахалинске продолжается масштабный детский шахматный фестиваль. После парных шахмат и «шведок» были проведен этап, объединивший викторину и решение композиций.

Свои силы решили испытать 28 шахматистов. Это один из самых крупных показателей за все время проведения фестиваля. Причем, среди участников не было ни одного, кто родился бы раньше Олимпиады в Ванкувере.

Викторина состояла из двадцати вопросов. Задания были сложнее, чем в ЕГЭ. Если в ЕГЭ нужно выбрать правильный ответ из четырех предложенных, то в шахматной викторине никаких вариантов не было. Или ты знаешь ответ, или нет. Третьего, а, тем более четвертого, не дано.

Вопросы были как на знание истории шахмат (в том числе сахалинских), так и на знание правил. К ним примыкали вопросы на общие знания (естественно, касающиеся игры слонов и коней).

Например, «Как рассчитывается коэффициент Бухгольца?», «Можно ли во время партии записывать ходы в свой личный блокнот?», «На какой стороне от доски располагаются часы перед партией?», «В каком году в Сахалинской области возобновилось проведение турнира «Белая ладья»?», «Что нужно предпринять, если шахматисты, сделав по двенадцать ходов, поняли, что они перепутали цвета?».

И это еще не самые сложные «орешки», которые предлагалось «разгрызть» претендентам на победу.

В итоге лучшими «разгрызателями» среди юношей стали Альберт Син, Максим Костерин и Ярослав Подковыров, а среди девушек – Марина Круглова, Виктория Еникеева и Екатерина Талюк.

«Решателям» было предложено по шестнадцать задач. Шесть из них оценивались в 1 балл, шесть – в 2 балла.

Остальные четыре были из категории «со звездочкой». Правильное решение таких приносило по 3 балла.

Больше всех очков «нарешал» Вадим Сапрыкин (27 из 30!). Только одна задача смогла поставить ему подножку.

Среди девушек лучший результат у Марины Кругловой (24 очка). Она не смогла решить по одной задаче из каждой «кучки».

Впрочем, это не помешало ей занять первое место в общем зачете. А в юношеском первенствовал Альберт Син.

Без набранных очков не остался ни один из участников этапа. Они им еще пригодятся! Впереди у фестивальщиков – семейный турнир и блиц.

Фото Людмилы Марининой.

Сахалинец Никита Долин дебютировал в футбольной команде второй лиги

29 сентября были сыграны матчи 25 тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «СКА-Хабаровск-2» на своем поле проиграл «Рязани» (2:3).

Эта игра стала дебютной на профессиональном уровне для воспитанника «СШ «Сахалин» Никиты Долина. Он вышел на поле в составе «армейцев» на 85-й минуте.

Еще один воспитанник «СШ «Сахалин» Ярослав Гребенкин отыграл все 90 минут, а Нурсултан Кадырбеков остался на скамейке запасных «СКА-Хабаровск-2».

В составе «Рязани» в протокол был внесен воспитанник «СШ «Сахалин» Максим Азаренков. Но на поле он не появился.

Погасили «Вулкан»

29 сентября завершился семнадцатый, предпоследний тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Команды «СШ «Сахалин» на стадионе «Спартак» принимали «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского.

В U16 островитяне стараются зацепиться за пьедестал почета. За два тура до финиша они занимали четвертое место, отставая от тройки лидеров всего лишь на два очка.

В такой ситуации «СШ «Сахалин» нужно было не только забирать у соперников все шесть очков, но и надеяться, что их конкурент («Динамо-Приморский край») поскользнется на завершающем отрезке.

Итог – 2:0 в пользу «СШ «Сахалин».

Победа оставила островитян в бронзовой гонке. Тем более, что «Динамо-Приморский край» сыграло вничью в Благовещенске (0:0). Поэтому претенденты на третье место сравнялись по очкам.

У «старшаков» «СШ «Сахалин» одержала пятую победу подряд, третий раз в сезоне разгромив соперников с приятным во всех отношениях счетом 5:0.