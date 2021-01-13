От 90 до 130 рублей. В Южно-Сахалинске определены места продажи наваги по доступной цене

В областной столице началась сезонная продажа свежемороженой наваги по доступной цене.

Так, 12 и 13 января рыбу по 120 рублей за килограмм можно было приобрести в торговых точках, расположенных по адресам:

ул. Сахалинская, палатка у супермаркета «Столичный» (ООО РПК «Брайда»);

ул. Пограничная, автолавка южнее дома № 26 (ООО РПК «Брайда»);

бул. Анкудинова, 17 (ООО РПК «Брайда»);

северо-западнее перекрестка ул. Сахалинской и ул. Лермонтова (ООО РПК «Брайда», ИП Можайский О. В.);

рынок «Техник» (ИП Можайский О. В.).

На ул. Пограничной, южнее дома № 26, ИП Гурбанов Р. А. реализует свежемороженую рыбу по 130 рублей.

А с 13 января с 10.00 навагу по 90 рублей за килограмм можно будет купить на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106а) у ИП Харченко Н. В.

Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, список мест реализации свежемороженой наваги будет расширен.

Светлана КРОТОВА.