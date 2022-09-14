От Большой Елани до Хомутово. Воздушные ворота островной области расширялись вместе с ее границами

Сразу после освобождения южного Сахалина встал вопрос о создании воздушных ворот в бывшей Тоехаре. Основой для них стала посадочная площадка в окрестностях Большой Елани. То место до сих пор называют старым аэропортом, и не все сейчас смогут объяснить происхождение этого топонима.

Эпоха Ли-2 и Ил-12

Именно оттуда начали летать первые гражданские самолеты в Хабаровск, а также в северную часть острова – в Александровск-Сахалинский, Оху (там давно была аэродромная инфраструктура) и на Курилы, где остались аэродромы после японцев. Воздушным извозчиком был самолет Ли-2, ставший после войны настоящей палочкой-выручалочкой.

В 1951 году аэропорт смог принимать новые для того времени самолеты Ил-12. На них начались регулярные рейсы из областного центра в Хабаровск, Шахтерск, Зональное, на южные Курилы. Сформировалась привычная нам и сегодня география полетов.

Не все знают, что с Ил-12 началось воздушное сообщение областного центра с Москвой. Маршрут проходил с большим количеством посадок. Время в пути со всеми остановками занимало 28 часов!

Эпоха Ил-18

Со второй половины 50-х годов на вооружении авиаторов появились пассажирский Ил-14, вертолеты Ми-1 и Ми-4. В 1957 году до 1 тыс. метров удлинили взлетно-посадочную полосу (ВПП) в Большой Елани, началось возведение нового аэровокзала с диспетчерской вышкой. Масштабная для того времени стройка закончилась в 1961 году.

Поскольку объемы перевозок на материк и внутри области возрастали, все ощутимее была необходимость в использовании новых самолетов и создании для них новой воздушной гавани. Место для нее выбрали в Хомутово – там, где сейчас находится аэропорт областной столицы. Обустройство площадки и всей необходимой инфраструктуры шло несколько лет, а официально новую гавань открыли 20 февраля 1964 года.

Радости всех авиаторов не было предела – аэродром заимел новую железобетонную ВПП длиной 2200 м. В Южно-Сахалинск из Москвы с одной посадкой в Красноярске стал летать Ил-18, время в пути сократилось до 16 часов.

На следующий год сдали здание нового аэровокзала, где разместились стойки регистрации пассажиров, багажное отделение, а также другие структурные подразделения аэропорта.

Эпоха Ил-62

К тому времени уже появился подходящий лайнер Ил-62 – более скоростной и более комфортабельный. На нем можно было сократить время полета с Сахалина в Москву. Но для Ил-62 требовалось удлинить взлетную полосу в Южно-Сахалинске. Частично решить эту проблему удалось только в середине 80-х годов. Ил-62 стал летать с посадкой в Хабаровске по пути в Москву (в обратную сторону садиться там было не нужно), время перелета сократилось до 8 часов!

В 90-е годы на смену Ил-62 пришел более современный Ил-86, он стал возить людей в столицу через Красноярск. Время в пути с учетом остановки составляло 13 часов, зато этот самолет мог брать на борт почти в два раза больше пассажиров и багажа. Это было весьма кстати в сезон отпусков.

Оставалось преодолеть еще одну планку – добавить недостающую длину взлетной полосе, чтобы по пути с острова в столицу самолет не делал посадку в Хабаровске. Начавшиеся реформы затормозили процесс. Лишь в 2000 году завершилось строительство необходимого 700-метрового участка «взлетки» в южной части аэродрома. После этого началась эпоха беспосадочных полетов в столицу и обратно. Пассажиров стали возить Ил-96, а потом зарубежные «Боинги» с «Эйрбасами».

Ну а сейчас аэропорт штурмует новые высоты. Они связаны со строительством нового аэровокзального комплекса, начавшимся в октябре 2017 года. Еще раньше появился современный багажный терминал, который сводит к минимуму ожидание получения сумок и чемоданов.

В том же 2017 году аэропорт получил разрешение на прием и выпуск широкофюзеляжного самолета Boeing-747 и крупнейшего грузового воздушного судна Ан-124-100 («Руслан»). Это открывает новые перспективы.

Владимир ПАВЛОВ.

Историческая справка

В 1967 году аэропорт областного центра стал местом, где установили мировой рекорд по дальности полета. Его авторы – женский экипаж самолета Ил-18Д в составе командира Героя Социалистического Труда Любови Улановой, второго пилота Валентины Слободской, штурмана Гертруды Олехнович, бортинженера Валерии Поповой и бортрадиста Марии Адаменко.

Представительницы слабого пола совершили первый беспосадочный перелет из Симферополя в Южно-Сахалинск. Расстояние в 7680 км покрыли за 12 час. 12 мин.

«Советский Сахалин» подробно рассказывал о прилете отважных летчиц в номере от 17 октября 1967 года. Покойный ныне журналист Карл Рендель встречал женщин прямо у трапа, успел поговорить с командиром, когда она еще находилась в воздухе, из диспетчерской вышки. В знак признательности Любовь Уланова собственноручно написала всем читателям: «Рады сообщить, что наш перелет Симферополь – Южно-Сахалинск прошел успешно» и оставила свой автограф. Это краткое письмо поместили на газетную полосу.