От чего без ума лососёвая свита?

Уровень воды в реках – один из определяющих факторов, влияющих на поведение разных рыб во внутренних водоёмах, да и в морском прибрежье. Тем более если речь идёт о сентябре. Ведь это время хода тихоокеанских лососей на нерест. Какие особенности рыбалки в этот период будут на Сахалине? Что где клюёт, какие снасти и наживки особенно эффективны? Об этом рассказал наш постоянный консультант кандидат биологических наук и увлечённый рыболов-любитель Виталий Никитин.

В нынешнем году на реках юга острова вода держится на высоком уровне, и это с точки зрения ихтиолога очень добрый знак. Больше шансов, что нерестилища лососёвых будут заполнены, да и сопровождающей их «свите» из разных хищников раздолье.

А ещё – раздолье поклонникам рафтинга, сплава по крупным островным рекам, таким как Тымь и Поронай. Водное путешествие как правило сопряжено с рыбалкой.

С заходом на нерест осенней горбуши и кеты другие обитатели реки меняют свои привычные места обитания. Например, до этого времени щуки, язи, краснопёрки тяготели к плёсам и перекатам. Но вот «нагрянули» энергичные лососи, прежде всего агрессивная кета, и этим хищникам лучше посторониться. Щука, язь перемещаются в ямы с древесными завалами. В таких местах вода менее насыщена кислородом. Кете это не нравится, она здесь не задерживается. Речные же хищники готовы потерпеть. Если найти такую коряжистую яму, можно отлично порыбачить.

Краснопёрка скатывается в низовья рек, где рыболовов-путешественников также ждут отличные уловы. Поднимается на нерест кунджа. На реках северо-восточной части острова рыбины попадаются до двух килограммов весом, а на западном побережье, в Холмском районе, – по полкилограмма и больше. Кунджу ловят в среднем и верхнем течении. На северо-восточном побережье в реки устремляется голец.

Какие снасти в ходу? Раздолье поклонникам нахлыста. Спиннингистам самое время опробовать в работе лёгкие – «лайтовые» – удилища и приманки. Щуку успешно ловят фидерами – донными удочками. Повсеместно работает универсальная поплавочная снасть, лучшая наживка – тампон с красной икрой.

Отправляясь на реку, желательно знать расположение горбушёвых нерестилищ в нижнем и среднем течении. Как правило, в ямах, расположенных побли­зости, таятся хищники – кунджа или голец. Спиннингом здесь не помашешь, лучше использовать старую добрую поплавочную удочку и тампоны с икрой в качестве наживки.

В морском прибрежье с понижением температуры воздуха и воды к берегам приближается звёздчатая камбала. Её ловят в устьевых участках рек.

В начале октября рыбы, находящиеся в реках, перемещаются к своим зимовальным ямам. Если не пропустить момент, можно отлично порыбачить, используя спиннинг, «бомбарды» и поплавочные удочки. Беспроигрышные места – устья рек и плёсы на равнинных участках. В северо-западной части острова в это время ловят ленка, хариуса и кунджу. Они тоже не удаляются далеко от мест нереста лососей.

С наступлением устойчивых холодов картина изменится, а соответственно, поменяется и характер рыбалки. О ней расскажем в своё время.

Семён РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Гамбургер «Сахалинский»

Как известно, основа любого гамбургера – пышная булочка с посыпкой из кунжута. Такие продаются в продуктовых магазинах. В нашем случае важно создать правильную начинку – стейк.

На 1 кг мяса кеты понадобятся: 50 г курдюка, 100 г сала, 3 луковицы среднего размера и четверть буханки белого хлеба, замоченного в молоке.

Все эти продукты пропускаем через мясорубку, добавляем в фарш немного укропа, солим и перчим по вкусу. Формируем котлетки подходящего размера и обжариваем на топлёном масле на раскалённой сковороде с двух сторон по 3 минуты. На финише помещаем эти котлетки в кастрюлю, добавляем немного воды и томим на пару 10 минут.

Стейк для гамбургера или бургера готов. Остаётся поместить каждый в отдельную булочку, разрезанную пополам. Можно дополнить композицию листиками салата, дольками помидора, майонезом. А можно обойтись и без этого, всё равно будет вкусно. Приятного аппетита!