От центра медосмотров до стационара. В Сахалинской области расширяется доступность медицинской диагностики для жителей

В этом году возможность досконально проверить свое здоровье появилась у сахалинцев старше 65 лет. В областном центре на базе консультативно-диагностического центра начал работать высокотехнологичный центр медосмотров.

Сейчас в течение дня он принимает 56 человек. В будущем количество посетителей увеличится до 100.

Аналогичный центр создается в новом корпусе четвертой поликлиники Южно-Сахалинска. Вместе с центром медосмотров начнут работать рентгенографический, флюорографический и маммографический кабинеты, кабинет компьютерной томографии, отделения стоматологии, функциональной и ультразвуковой диагностики.

– Планируем открыть здесь также дневной стационар. При необходимости будем делать малоинвазивные операции. А самое главное – появится возможность проведения физиотерапии и ранней реабилитации, – рассказал областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов. – Здесь будет работать действующий медперсонал учреждения. Кроме того, трудоустроим новых ординаторов, которые сейчас получают необходимое профильное образование.

Строительство второго поликлинического корпуса началось в этом году. К сегодняшнему дню возведена «коробка» пятиэтажного здания, проведены тепловые и наружные сети водоотведения. Сейчас рабочие подводят к зданию инженерные коммуникации, монтируют перегородки внутри помещений, бетонируют лифтовые шахты и лестничные марши, сообщила пресс-служба правительства области.

– Мы закончили работы по монтажу кровли. Обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Идем в графике. Здание строится в соответствии с современными стандартами и способно выдержать даже сильное землетрясение. Важная особенность – новый корпус соединят с действующим. Это позволит пациентам и медработникам свободно перемещаться между ними, – подчеркнул главный строитель компании-подрядчика Игорь Кузнецов.

Необходимость возведения нового поликлинического корпуса связана с большой востребованностью учреждения у жителей островной столицы. Сейчас к нему прикреплено более 45 тысяч сахалинцев. В связи с активным строительством домов в южной части города их количество будет только расти. Новое здание, оснащенное самым современным оборудованием, поможет разгрузить медиков. Общая площадь объекта – семь тысяч квадратных метров. Это почти в два раза больше действующего корпуса. Он сможет принимать более 400 человек в смену.

– Очень нравится поликлиника. Уже 20 лет ее посещаю. Врачи хорошие, никогда не подводили. Медицину, я считаю, просто необходимо развивать. И нужна хорошая диагностика, особенно для пожилых, которые много и часто болеют. Правильное направление работы, – поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска Инна Михайлова.

На строительство медицинского объекта из областного и федерального бюджетов направлено 1,7 миллиарда рублей. Его сдадут в 2022 году.

– Строительство ведется «под ключ». Все оборудование будет подключено к единой цифровой системе. Это позволит медикам из других учреждений области оперативно получать необходимую информацию о пациентах, – рассказал и. о. главного врача четвертой поликлиники Алексей Ефимов.

Сегодня второй корпус также строят для консультативно-диагностического центра, расширяется вторая поликлиника Южно-Сахалинска. Создается центр углубленного обследования пациентов на базе Тымовской районной больницы. В следующем году начнут возводить новые здания для поликлиник в Холмске и Дальнем.

Евгения БЕЛОВА.