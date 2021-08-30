От Дня знаний – к году знаний. Брифинг в островном университете

В конце минувшей недели врио ректора СахГУ Мария Ганченкова рассказала журналистам об итогах приемной кампании-2021, сделав акцент на особенностях нового учебного года.

По ее мнению, набор абитуриентов прошел успешнее прошлогоднего. Вуз получил дополнительные cредства на увеличение количества бюджетных мест с 356 до 378. Контрольные цифры приема исполнены на 84 процента. В связи с этим с 1 сентября пройдет донабор на вакантные бюджетные места очной формы обучения.

Тенденция последних лет (и нынешний год не исключение) – недобор абитуриентов на техническое направление подготовки. Там требуются хорошие баллы ЕГЭ по физике. К сожалению, число выпускников, выбравших такой экзамен, невелико. И в СахГУ подумывают о профориентационной работе среди старшеклассников, чтобы развеять их страх перед точными науками и убедить, насколько интересны физика и математика.

Набор на очную и заочную формы обучения по программам среднего профессионального образования, магистратуры, аспирантуры – 100-процентный.

Руководителя университета радует, что среди первокурсников стало больше приезжих с материка. Девятнадцать ребят из Санкт-Петербурга, Тамбовской области, Алтайского края, Приморья и других регионов настроены на учебу, овладение профессиями. Некоторые молодые люди после окончания вуза, возможно, останутся работать в островном регионе.

Что касается особенностей нового учебного года, то с 1 сентября все студенты, кроме первокурсников, перейдут на гибридный формат обучения. Ректор считает это новшество полезным для формирования у молодежи навыков самоорганизации. В первый месяц семестра («вместо того, чтобы спать на занятиях в аудиториях») студенты дистанционно прослушают курс лекций, а затем проверят теорию практикой на очных семинарских и стажировочных занятиях.

По мнению руководителя вуза, таким образом удастся настроить ребят на серьезное изучение теоретических материалов. Иначе у них возникнут проблемы на практикумах и итоговой аттестации по предмету.

Упреждая возможные вопросы журналистов, Ганченкова пояснила: СахГУ имеет право на внедрение гибридного формата обучения. Эта новация – в рамках всех федеральных законов и нормативных актов по формам вузовского образования. Она давно обсуждается в академическом сообществе и реализуется в ряде университетов России. Последние два года из-за неблагополучной эпидемической ситуации многие вузы (и СахГУ не исключение) вынужденно переходили на дистанционную форму обучения. Так что известны все ее плюсы и минусы.

Как сообщила Ганченкова, университет и дальше станет продвигать и развивать гибридный формат, ведь в новой системе не теряется ни один элемент образовательного процесса. Будут и практики, и стажировки, и семинары – все, что значится в образовательных стандартах и учебных планах.

А вот первокурсникам предлагается очный формат занятий. В День знаний они станут главными действующими лицами праздника посвящения в студенты, на котором ознакомятся с университетской системой образования.

На брифинге, пожалуй, самым горячим был вопрос о расселении 1152 человек. После трагической гибели в общежитии ¹ 4 (от удара током) двух студентов независимые эксперты и вузовская комиссия из профильных специалистов провели техническое освидетельствование общежитий СахГУ. Оценив состояние зданий, они не рекомендовали заселять в них молодежь до завершения капитального ремонта корпусов.

Министерство высшего образования РФ выделило средства на ремонт общежития ¹ 4 на 394 места, проинформировала Ганченкова. Разработана проектная документация, госкомиссия сформировала смету. Заключается соглашение на дополнительные 45 млн рублей для завершения ремонта до конца нынешнего года. Среди подрядчиков идут конкурсы на ремонты кровли и инженерной сети. В каждом общежитии появится автономный блок с подачей горячей воды.

А пока суд да дело вуз предложит студентам варианты расселения в чистые помещения с новой сантехникой, хорошими кухнями в общежитиях колледжей. С 1 октября около 200 старшекурсников примет оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» (с. Березняки). Мэрия Южно-Сахалинска поможет решить вопрос с автотранспортом. Появятся дополнительные рейсы автобусов в Луговое, где СахГУ предоставит кров еще тремстам студентам. Молодежь сможет также снимать жилье, ведь согласно постановлению губернатора всем очникам, обучающимся на бюджетной основе, полагается компенсация за проживание в размере 12700 рублей в месяц.

Мария Ганченкова также сообщила, что министерство высшего образования РФ разрабатывает федеральную адресную инвестиционную программу для строительства новых зданий, инфраструктуры, инженерных сетей СахГУ. Ориентировочно на конец 2024 года намечен ввод в эксплуатацию новых современных и комфортных общежитий.

Врио ректора проинформировала и о том, как студенты будут приобщаться к научно-исследовательской деятельности, погружаться в производственную и предпринимательскую среду. В этом году вузы пяти дальневосточных регионов (Саха-Якутия, Чукотка, Камчатка, Приморье и Сахалин) сообща выиграли конкурс на создание научно-образовательного центра мирового уровня.

– Наше участие будет связано с энергетической отраслью, – сообщила Ганченкова. – СахГУ возглавил проект по водородным технологиям и в этом вопросе будет взаимодействовать с ведущими специалистами из Московского государственного технического университета имени Баумана и Российской академии наук. Оформлена заявка на создание молодежной лаборатории по этому профилю. Студенты СахГУ, изу­чающие электроэнергетику, смогут проходить практику на площадках, где разрабатываются альтернативные источники энергии.

На рабочей встрече с представителями Ростелекома шла речь о создании в островном университете технического направления, связанного с подводной робототехникой для нефтяных и рыболовных промыслов. С компаниями-партнерами формируется программа по подготовке IT-специалистов, востребованных на рынке труда.

При поддержке регионального правительства в СахГУ появится лаборатория по исследованиям климата и его изменений, а также по сохранению окружающей среды.

На этом направлении главный островной вуз взаимодействует с Новосибирским, Якутским и Дальневосточным федеральным госуниверситетами и Новочеркасским институтом.

По информации Ганченковой, СахГУ также намерен открыть новые направления магистратуры и в рамках государственной программы-2030 вместе с партнерами консорциума поучаствовать в новых научных программах федерального уровня.

Людмила Степанец.