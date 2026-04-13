От этюдов к картинам — так работает чета сахалинских художников

Впервые в выставочном зале Сахалинского регионального отделения Союза художников России (ул. Вокзальная, 5а) «дуплетом» демонстрируются работы островных живописцев Надежды Троегубовой и Олега Папузина.

В экспозиции более 80 пейзажных композиций, выполненных по пленэрным впечатлениям от путешествий по Хакассии, Байкалу, Алтаю, Камчатке, Сахалину, Краснодарскому краю…

Творческое содружество Папузин – Троегубова возникло в студенчестве, когда начинающие художники учились на живописном факультете Дальневосточного государственного института искусств. Они были молоды, активны и с интересом постигали у профессуры секреты мастерства.

В 1985-м супруги по направлению приехали преподавать в Невельск и были очарованы сказочной природой острова. Нередко они отправлялись на Монерон, на побережье бухты Тихая, мыс Великан, в Теплоозёрск, деревню Бамбучки писать этюды на пленэре…. На нынешней выставке посетители могут увидеть, как эти прообразы картин подчиняют себе силу цвета, покоряют воздушную среду и становятся цельными художественными произведениями.

В 2014-м супруги открыли для себя вечную красоту гор, ущелий и рек Алтая. Зарисовки с натуры передают прочувствованную художниками уникальность, суровость и таинственные красоты здешней природы.

Осень того же года подарила живописцам встречу с Камчаткой, где проходил международный пленэр художников российского Дальнего Востока и Китая. Этюды Надежды Троегубовой «Солнце спряталось», «Вилючинский вулкан», «Солнечная Камчатка» и другие предопределили создание картины «Суровый океан». Полотно притягивает взгляд, передавая тревожное состояние непокоя и безмолвия.

В Республике Хакасия в сентябре 2016-го Надежда Троегубова и Олег Папузин работали на всероссийском пленэре. Горные вершины, пески, степные озёра и древние руины боевых укреплений стали сюжетами их этюдов, наполненных солнцем, тёплым колоритом цвета. В них много воздуха, света и простора. Из этих впечатлений в мастерской Надежды Троегубовой родилась картина «Хакасская осень».

Первозданной красотой покорил художников Байкал. Новые яркие впечатления от встречи с озером живописцы получили на острове Ольхон. Олег Папузин лёгкой кистью воссоздал причудливую красоту ольхонских пляжей, ультрамариновую глубину байкальских вод в обрамлении золотистой береговой линии.

На Ольхоне Надежда написала этюды «Погода портится», «Все тропинки ведут к Шаманке», «Контрасты Байкала» и другие. Эти работы стали предвестниками монументального полотна «Белые скалы Ольхона».

Но, конечно же, «местом силы», вдохновения и открытий стал для живописцев Сахалин. Он ведёт художников по своим романтическим местам. Бывают моменты, когда картины у них рождаются по первому яркому впечатлению, по восторгу от увиденного. Так появилась «Калужница» Надежды Троегубовой и «Свежий ветер», «Лопатино. Маяк», «Удачный выходной» Олега Папузина.

Иногда супруги вдохновляются этюдами друг друга и пишут по ним картины, по-своему воплощая первоначальные замыслы. И это у них интересно получается.

Приходите на выставку за приятными впечатлениями от путешествий живописцев по стране.

Раиса Горохова, искусствовед, член Союза художников РФ.