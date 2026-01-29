От фермы до парламента: путь успешного агрария Юрия Фёдоровича Выголова

В законодательном органе власти он – заместитель председателя постоянного комитета по экономическому развитию, в ведении которого находятся в том числе и вопросы стратегического планирования островной территории. Возглавляет рабочую группу по содействию в развитии агропромышленного комплекса Сахалинской области.

– Юрий Фёдорович, на Сахалине многие знают вас не только как законотворца с тринадцатилетним стажем, но и как профессионала аграрной отрасли.

– Это, наверное, потому, что прошёл путь от управляющего фермой самого передового в 1970-е годы совхоза «Краснопольский» до начальника областного управления сельского хозяйства. А в 1989 году был создан промышленный комитет Сахалинской области, который я возглавил как председатель. Только представьте: в него входили 35 совхозов молочного, мясного, звероводческого направления, 19 управлений и ведомств. В агрокомплексе трудилось 39,5 тыс. человек. Вот каким был масштаб работы!

– Иногда очень важно остановиться, оглянуться… Что вам особо памятно из событий тех лет?

– С 1970 – 1980-х годов страна стала обращать внимание на сельское хозяйство, на плодородие почв. Появилось министерство мелиорации и водного хозяйства. В области работало семь передвижных механизированных колонн. Одна из них строила жильё, остальные занимались мелиорацией земель.

За планировочным районом Луговое, где сейчас поля, были болота. Их осушили. А после мелиорации земля – что лунный грунт, и, чтобы на ней что-то росло, приходилось вносить по 500 – 600 т органики. А ещё мы готовили более миллиона тонн торфокомпоста с добавлением минеральных удобрений и известняковой муки для раскисления наших кислых почв. Из Спасска завозили 180 тыс. т муки и 18 тыс. т производили в Смирныховском районе. Планировали увеличить её производство до 330 тыс. т, но наступили 1990-е годы, и этого не случилось. Сегодня при большой потребности мы завозим ничтожно малый объём известняковой муки, причём с далёкого Урала.

Министерство мелиорации и водного хозяйства РФ тогда же ликвидировали, переложив груз забот на регионы. А наш, островной, находится в зоне рискованного земледелия. С годами вышли из строя дренажные системы, произошло заболачивание ранее мелиорированных угодий. Самое главное сейчас – восстановить плодородие почв, изменить отношение к земле.

– Помнится, у области были высокие результаты в животноводстве. «Советский Сахалин» сообщал о достижениях доярок «пятитысячниц» и «шеститысячниц». Каким образом они добивались таких надоев?

– Хорошие корма плюс племенная работа давали отличные результаты. В России было только две области – Московская и Сахалинская, где косовица велась немецкими комбайнами. Мы к тому времени создали специальные поля, где выращивали настоящие многолетние травы. Их убирали комбайнами и везли на агрегаты по производству витаминной муки. Они работали круглосуточно. Были в хозяйствах и сенажные башни, где хранился качественный корм. Оттого надои молока в хозяйствах увеличились до 4,5 – 6 тыс. литров.

– А как вы сегодня оцениваете деятельность ООО «Грин Агро-Сахалин»?

– Положительно. Оно выпускает отличную молочную продукцию с хорошим сроком хранения. Но «Грин Агро» надо обеспечить землёй для выращивания кормов, ему для этих целей не хватает 4 тыс. гектаров земли. Из-за такого дефицита и ООО, и совхоз «Южно-Сахалинский» не могут выдержать севооборот.

– Судя по звонкам фермеров в редакцию, в области есть проблемы с комбикормами и их качеством.

– Был в Южно-Сахалинске свой комбикормовый завод. В зернохранилищах мелькомбината хранилось по 100 – 110 тыс. т зерна. Мякина шла на комбикорм. Была своя лаборатория по качеству. Она проверяла, соблюдаются ли пропорции необходимых микроэлементов и витаминов в составе кормов. Сегодня комбикорм поступает к нам из Амурской области и с Урала. Летом в жару, пока вагоны довезут его до Сахалина, в комбикорме окисляются жиры, и он теряет качество. А мощности комбикормового завода в Холмске небольшие.

– Юрий Фёдорович, почему закрылась птицефабрика имени 50-летия СССР?

– Мы начали строить её в 1980 году. Она обошлась региону в 27 млн долларов. Всё шло неплохо. Птицефабрика выращивала бройлеров, куры несли двухжелтковые (!) яйца. А в 1990-е годы всё посыпалось… И действующей осталась лишь птицефабрика «Островная».

У нас и звероводство было передовым. Зверосовхоз «Соловьёвский» входил в пятёрку лучших ферм Советского Союза. Но в те же 1990-е все четыре хозяйства области, выращивавшие и сдававшие государству пушнину, стали нерентабельными и закрылись. Я очень болезненно переживал такие процессы в агропромышленном комплексе.

– В этой отрасли народного хозяйства региона ничто легко не даётся. В ней всегда много трудностей и проблем. Какие из них сейчас тревожат вас и требуют особого внимания?

– Сегодня совхоз «Соколовский» находится в труднейшем экономическом положении. Совхоз «Южно-Сахалинский», в который вошёл совхоз «Комсомолец», переживает не лучшие времена. Птицефабрика «Островная» восстанавливается после двух эпидемий птичьего гриппа… Нормально идут дела только в «Тепличном». Он очень плодотворно работает на благо населения, круглый год обеспечивая его свежими овощами.

В полеводстве мы подошли к трагической ситуации, когда дренажные системы на многих полях из-за заболоченности перестали отводить воду. Весной нет возможности из-за сырости на полях вовремя провести сев, а летом по той же причине зайти на угодья, чтобы их обработать и подкормить. Осенью возникают проблемы с уборкой урожая. В прошлом году случилась засуха, и вновь поля урожаем не порадовали.

Недавно работники профильного министерства и ведомств сельского хозяйства собрались на совещание. Прогнозировали, каким будет 2026 год для аграриев, чего от него ожидать. Пока вопросов больше, чем ответов. Одно ясно: мы на островах должны иметь достаточное количество собственной продукции, чтобы в меньшей степени зависеть от привозной и чётко работать на эту цель.

– Юрий Фёдорович, а какой вуз вы оканчивали?

– Уссурийский сельскохозяйственный. Получил диплом специалиста-зоотехника. Была мысль отработать на острове два года и уехать. Но остался и не жалею об этом.

– У вас большой опыт не только хозяйственной, административной, депутатской, но и партийной работы. А какой именно?

– Был инструктором обкома КПСС, председателем Тымовского райсовета, первым секретарём Анивского райкома КПСС. Сейчас – руководитель фракции Партии пенсионеров за социальную справедливость в Сахалинской областной думе. У нас в области 155 тыс. пенсионеров, и это большая сила. Кстати, для многих ветеранов газета «Советский Сахалин» – издание, которому доверяют, позицию которого разделяют по многим вопросам. Наша партия, как и «Советский Сахалин», выступает за достойную жизнь для островитян, в том числе и для людей старшего поколения. В этом мы похожи. Так что пожелаем себе успехов в этой работе!

– Спасибо за интервью.

Людмила Степанец.