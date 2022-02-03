От горных лыж до шахмат. Островные спортсмены уверенно выступают на различных соревнованиях

Все призовые места

В Горно-Алтайске, где продолжается этап Кубка России 2021/2022 года по горнолыжному спорту, прошла вторая гонка в слаломе-гиганте.

В состязаниях мужчин все три призовых места оказались в активе островных горнолыжников. Владимир Котловский показал лучший результат, у Леонида Трясова – серебряная награда, у Алексея Жилина – бронзовая.

У женщин на третью ступень пьедестала почета поднялась 17-летняя сахалинская спортсменка Рене Сабирова. Она впервые стала призером этапа Кубка страны, сообщили в региональном министерстве спорта.

Дважды четвертый

Члены сборной России по горнолыжному спорту, не попавшие в заявку команды на Олимпиаду в Пекине, продолжают выступления в различных состязаниях в Европе.

Сильный состав участников собрали международные соревнования FIS в Соришка Планине (Словения).

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту г. Южно-Сахалинска Дмитрий Пышкин в оба соревновательных дня показал четвертый результат в слаломе-гиганте, опередив остальных российских участников и совсем немного уступив призерам.

Поедет на Олимпиаду

Сахалинский тхэквондист Игорь Ким занял первое место на чемпионате России по спорту глухих. Островному спортсмену не было равных в весовой категории до 58 кг (керуги).

Победа на чемпионате принесла сахалинцу не только медаль, но и подарила путевку на ХХIV летние Сурдлимпийские игры, которые пройдут в г. Кашиас-ду-Сул (Бразилия) с 1 по 15 мая.

– Подготовка к чемпионату была сложной в плане психологической подготовки. Тем не менее Игорь справился, и все прошло хорошо, – рассказал тренер-преподаватель Денис Ким. – Будем готовиться очень серьезно. План включает в себя ряд тренировочных мероприятий и контрольных стартов. Уже на следующей неделе начнется первый сбор в Кисловодске. У нас плотный график, занятия будут проходить до самого отлета в Бразилию.

Чемпионат России по спорту глухих (тхэквондо) проходил в Подмосковье на спортивном комплексе базы отдыха «Покровское». На соревнованиях было разыграно 55 медалей.

Поставил всем мат

Москва стала местом проведения финала турнира по шахматам среди работников государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. Его участниками были победители отборочных онлайн-турниров в филиалах гос­корпорации.

– Партии за звание победителя турнира проходили в упорной и напряженной борьбе. Мы все переживали за наших претендентов, все филиалы активно болели за своих участников, наблюдая за игрой в прямом эфире.

Онлайн-трансляцию, которая собрала более 700 просмотров, комментировал международный гроссмейстер Владимир Добров. Анализируя каждую партию, он доступно объяснял зрителям сильные и слабые ходы, сделанные игроками, описывал комбинации, которые они проводили на шахматной доске, – рассказали организаторы.

Победителем турнира стал шахматист из Охи Эрдни Бадмаев, представлявший филиал «Аэронавигация Дальнего Востока». В финале он добился 100-процентного результата.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.