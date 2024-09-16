От идеи до полёта. Сахалин завоевал статус центра развития беспилотной авиации на Дальнем Востоке

Происходящее в этом небольшом помещении наверняка заворожит детей детсадовского возраста, ведь здесь буквально из ничего появляются их любимые игрушки – маленькие дроны, которые можно поднимать до потолка с пульта. Начинается всё волшебство с 3D-принтера, в который заправляется сырьё – на вид это обычный провод в изоляции. Дальше он превращается в полимерные элементы разной геометрической формы, которые после обработки на станках и других аппаратах соединяются между собой и под конец обретают привычные очертания.

На новой орбите

Так очень упрощённо выглядит процесс рождения такого чуда – летательного аппарата в мастерской южно-сахалинской компании ТЕЗОНА. Она находится на территории специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения РАН и давно наладила выпуск подобных умных изделий для игр и обучения. Сейчас она перешла на новую орбиту – начала сотрудничать с научно-производственным центром (НПЦ) «Крылья Сахалина», который начал работать нынешней весной.

Как рассказал руководитель НПЦ Виктор Грицаенко, «Крылья Сахалина» входят в сетевую инфраструктуру по производству беспилотников, созданную по поручению президента страны. Глава государства поставил задачу реализовать национальный проект и к 2030 году создать в каждом регионе свой центр по развитию беспилотных авиационных систем. Схема его работы проста – он привлекает под своё крыло компании, которые разрабатывают или производят комплектующие для беспилотников, но не имеют достаточных ресурсов, чтобы довести разработку до ума, испытать и вывести на рынок. Центр становится своего рода управляющей компанией, берёт на себя решение вопросов с испытанием, сертификацией, оценку спроса и пр.

Фирмы, став его резидентами, могут получить федеральные гранты на свою деятельность и поднять производительность многократно. Учитывая то, что Сахалин начинает не с нуля – у нас успешно делают игрушечные и учебные образцы дронов, мониторят территории, занимаются производством беспилотников для целей СВО, – можно сказать, что для области открываются горизонты, о которых не так давно не могли и мечтать. Островной регион может снабжать востребованной техникой весь Дальний Восток. Ближайший такой научно-производственный центр находится в Томске.

– Сейчас «Крылья Сахалина» приобретают новые 3D-принтеры, системы печати на порошковых металлах и прочее современное оборудование, которое позволит намного повысить эффективность работы, – подчеркнул Виктор Грицаенко. – Поставка оборудования должна начаться с октября.

Образно говоря, от разработок дронов – игрушек и конструкторов – мы станем переходить на новый уровень: производить сложные системы, позволяющие оператору управлять не одним беспилотником, а целой их группой. Такие системы могут появиться на Сахалине года через два-три. Потребность в них ощутима во многих сферах деятельности.

Кроме того, островной НПЦ специализируется и на морских безэкипажных системах. В сотрудничестве с СКБ САМИ занимается разработкой проекта плавучей роботизированной станции, которая будет принимать беспилотники на море. Такое вот совмещение новых технологий в двух средах – воздушной и морской…

Инженеры также реализуют идеи перевода двигателей дронов на водородное топливо, что увеличит время полёта примерно до 4 часов.

Испытали на всех режимах

Эти и другие наработки сахалинцы продемонстрировали на образовательном интенсиве «Архипелаг-2024», прошедшем на Сахалине в июле этого года. Там были показаны практически все сценарии применения дронов (а их несколько десятков), вся инфраструктура, необходимая для их эксплуатации.

Хорошо показала себя разработанная нашими земляками система управления движением беспилотных систем в воздухе. Дело в том, что диспетчер, контролирующий самолёты в небе, на своём локаторе беспилотника не видит. Для этого нужна другая инфраструктура.

К её построению привлекли практиков – действующих диспетчеров, пилотов, руководителей аэропортов. По итогам «Архипелага-2024» «Крылья Сахалина» и АО «Спутниковая система «Гонец», входящее в Рос­космос, подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит отслеживать местонахождение беспилотных систем, держать с ними устойчивую связь, получать от них данные в любой точке.

В окончательно сформированном виде в НПЦ войдут лабораторно-исследовательское подразделение, лётно-испытательный комплекс, центр коллективного доступа для разработки и производства дронов, учебный центр.

Вместо привычной авиации

Практическим использованием беспилотных летательных аппаратов начнёт заниматься первая на Дальнем Востоке беспилотная авиакомпания «Аврора БАС», она создана на базе единой дальневосточной компании «Аврора». Как рассказал её руководитель Дмитрий Третьяков, опыт уже есть – не так давно такая «птичка» успешно доставила из сельского ФАПа биоматериалы в районную больницу. Эксперимент прошёл удачно, значит, можно его тиражировать. Это позволит таким же путём срочно доставлять и лекарства и подниматься дальше на новые высоты в прямом и переносном смысле.

Задача на ближнюю перспективу – доработать нормативно-правовую базу, которая позволит регулировать использование беспилотников и пресекать их противоправное применение. Затем настанет очередь продумать обустройство инфраструктуры – дронопортов и посадочных площадок, где можно провести техническое обслуживание, заправить или зарядить аппарат и пр.

Сферы применения беспилотной авиации безграничны. Благодаря ей быстро обнаруживают лесные пожары, поэтому на островах они не длятся больше суток. Умные «птички» исправно следят за чистотой наших островов, и если появляется несанкционированная свалка, это не остаётся незамеченным.

Дроны хорошо показали себя в ледовой разведке, при поиске заблудившихся людей и пр. Причём применение их намного дешевле.

– Час эксплуатации вертолёта или самолёта обходится в разы дороже работы беспилотника, а это прямая экономия бюджетных средств, – отметил Дмитрий Третьяков. – Они способны, в зависимости от конструкции, перевозить любые грузы. Можно даже переделать на беспилотный вариант существующие самолёты и вертолёты, технически это реально. Беспилотная авиация может перево­зить и пассажиров, экспериментальный опыт уже есть. Вполне возможно, что и в этом направлении островной регион будет в первых рядах.

От забавы – к серьёзному увлечению

Беспилотники сейчас есть в каждой школе на Сахалине и Курилах. Во многих появился новый предмет по управлению такими аппаратами. Интерес к ним подпитывают многочисленные инженерно-технические кружки для школьников – «Точки роста», «Кванториумы» и «IT-кубы».

Та же ТЕЗОНА давно и успешно работает с детьми, учит их конструировать и программировать дроны, организует состязания по управлению беспилотниками. Это комфортный путь от забавы к серьёзному увлечению.

42 профильные мастерские открыты в училищах и колледжах. Преподаватели СахГУ работают со старшеклассниками, углублённо изучающими математику, информатику, физику, чтобы подготовить их к карьере инженеров, конструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Заказ на таких специалистов уже сейчас активно формирует крупный бизнес.

Со следующего года для сахалинцев откроется инженерная школа в современном кампусе СахГУ. Образовательную программу для неё готовят специалисты престижных вузов МФТИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко принял решение со следующего года ежегодно проводить на Сахалине слёты студентов, молодых конструкторов и стартап-предпринимателей, увлечённых дронами. Польза очевидна – обмен инженерным опытом, проведение экспериментальных полётов. Инициативу поддержали «Агентство стратегических инициатив» и «Национальная технологическая инициатива». Таким образом, область ещё раз подтвердила свою репутацию драйвера развития полётов на беспилотных системах.

Евгений АВЕРИН.

Фото и видео Ярослава Сафонова.