От Игр паралимпийцев до «Утра Родины». Сахалинские спортсмены – среди лидеров на международных и всероссийских соревнованиях

Дружная команда

На первенстве России по биатлону в Ханты-Мансийске островная спортсменка Анастасия Батманова в составе команды одержала победу в эстафете. Старты прошли среди юниорок 19 – 21 года.

В командной эстафете бежали 3 человека по 6 км. За победу вместе с Анастасией Батмановой в одной команде боролись Анастасия Погодина из Камчатского края и Анастасия Гришина, которая выступала за Алтайский край и Новосибирскую область.

Серебряные призеры из Тюменской области отстали от победителей на 28,9 секунды. Третью строчку в турнирной таблице заняли спортсменки из Московской области.

Анастасия Батманова является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области и кандидатом в резервный состав сборной РФ.

Вперед, паралимпийцы!

На зимних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые завершились 21 марта в Ханты-Мансийске, участвовали трое спортсменов, представлявших островной регион, – сноубордист Всеволод Щеглов и горнолыжники Алексей Бугаев и Александр Алябьев. Все они завоевали награды.

Алексей Бугаев удостоен золотой медали, Александр Алябьев – серебряной. Оба выступали в слаломе.

Всеволод Щеглов получил серебряную медаль в дисциплине «бэнкет-слалом». Помимо него за медали боролись восемь спортсменов из Армении и России. Победителей определяли по лучшему времени, показанному в одном из двух заездов.

Сахалинец показал результат 46,61 секунды, став таким образом серебряным призером соревнований.

– Организация игр прошла на высоком уровне. Несмотря на то, что был выделен очень короткий срок, организаторы и работники горнолыжного комплекса сумели построить для нас трассу. Все спортсмены показали высокий уровень мастерства, тем самым доказав, что они лучшие в мире, – сказал Всеволод.

– Я очень рада, что ребятам все-таки дали шанс показать себя. Хотелось бы поздравить всех паралимпийцев с этим праздником. Считаю, что Всеволод показал достойный результат. Сева – самый молодой спортсмен в нашей сборной. У него впереди еще много соревнований.

Думаю, он еще не раз поднимется на пьедестал, – прокомментировала выступление тренер сахалинского спортсмена Ольга Желтова.

А накануне сахалинская сноубордистка, заслуженный мастер спорта и чемпионка мира София Надыршина провела торжественный спуск с флагом Паралимпийского комитета России на СТК «Горный воздух», поддержав российских паралимпийцев.

В Паралимпиаде участвовали 300 спортсменов из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Рината среди лидеров

В Южно-Сахалинске завершились этапы Кубка России по горнолыжному спорту. В заключительный день спорт­смены соревновались в слаломе.

Старты проходили на трассе «Армейка» СТК «Горный воздух» и собрали 97 горнолыжников из 14 регионов страны, а также Москвы и Сахалинской области.

– Я как директор Кубка России хочу отметить, что все наши соревнования проходят на очень высоком уровне. Это касается и Сахалинской области. Мы на острове уже в восьмой раз и очень рады, что нам идут навстречу. Здесь имеют возможность и, самое главное, желание делать соревнования всероссийского масштаба. Результат превосходит все ожидания, это очень важно в нашей работе, – рассказал технический делегат FIS Алексей Орлов.

Победителей в слаломе определяли по сумме времени, показанного за два заезда. В финальный день соревнований высокий результат у сахалинки Ринаты Абдулкаюмовой.

– Я рассчитывала попасть в тройку лидеров, так и получилось. Хочу сказать спасибо всем за эти соревнования. Нам не очень повезло с погодой, но все помощники, судьи, организаторы отработали по максимуму, поэтому трассы были отлично подготовлены для спортсменов, – поделилась впечатлениями Рината Абдулкаюмова.

Юные на горной трассе

В Южно-Сахалинске проходят первенство ДФО и региональные соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины».

В них принимают участие около 130 спортсменов в возрасте 12 – 14 лет из Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, а также Сахалинской области. В первый день спортсмены состязались в гигантском слаломе.

Лучшее время в слаломе-гиганте среди спортсменов в возрасте до 12 лет показали и наши Виктория Иванушко, Дарья Демешина, Егор Коротеев, Дмитрий Пахомов, Марк Казанков.

Среди спортсменов в возрасте до 14 лет, которые быстрее всех прошли трассу, также есть сахалинцы – Анастасия Майбурова и Александр Федоров.

Старты продлятся до 22 марта.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.