От Кремля до наших островов: в Южно-Сахалинске завершился забег в честь 80-летия Победы

Южно-Сахалинск принял масштабный Всероссийский патриотический забег-эстафету «От Победы к Победе!».

Символический огонь, зажжённый в Москве 9 мая, за 178 дней был пронесён участниками акции через 22 субъекта страны. А в конце августа забеги уже состоялись в Холмске и Охе. Финальный старт был дан в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Участников приветствовали заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук, сенатор Российской Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин и организатор забега-эстафеты Виталий Горичев.

– То, что финал эстафеты проходит именно в Сахалинской области, имеет особое значение. Здесь в 1945 году была поставлена точка во Второй мировой войне. Для нас огромная честь принять символический факел, который участники пронесли через всю страну – от Кремлёвской стены до нашей островной земли. Участие в этом забеге – это не только спортивный подвиг, но и акт уважения к памяти героев, благодаря которым мы живём под мирным небом. Такие акции объединяют поколения и показывают, что патриотизм и спорт идут рука об руку, – отметил Владимир Ющук.

Мероприятие собрало более 100 участников. Среди них – сильнейшие воспитанники островных спортивных школ. Представитель от каждой из них был удостоен чести стать факелоносцем.

– Бежать с факелом – невероятное чувство. Понимаешь, что держишь в руках символ, который объединяет всю страну и связывает нас с подвигом наших предков. Для меня это большая честь и ответственность – быть частью такой акции, – поделилась эмоциями воспитанница спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта Алиса Платонова.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному Огню на площади Славы, сообщила пресс-служба правительства области.

Организаторами акции выступили спортивный клуб «Беги сквозь мир!» и компания ТСК «Вектор» при поддержке администрации Президента Российской Федерации, Министерства спорта России, Общероссийской организации «Офицеры России» и Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

