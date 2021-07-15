От крыши до фундамента. На капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году потратят почти 2 млрд рублей

Дом хорош, когда новый, состарится — хлопот с ним не оберешься. То крыша потечет, то водопроводные трубы проржавеют. Необходим капитальный ремонт, чем качественней, тем верней. Да и фасад неплохо бы обновить.

Есть такая программа

С тех пор как коммунальный жилой фонд вышел из-под государственной опеки, проблемой капитального ремонта многоквартирных домов были вынуждены озаботиться сами собственники жилья. На общем собрании жильцы определяли объемы ремонтных работ, подрядчиков, стоимость и сроки исполнения. А заодно и решали, сколько денег должен отдать за ремонт каждый собственник. Средства аккумулировались и хранились на отдельном счете управляющей компании и имели строго целевое назначение. Ни на что другое, кроме ремонта, жильцы потратить их не могли.

Однако практика показала, что без контроля у нас порой и гвоздя не умеют правильно забить. Некачественный ремонт, выполнение ремонтных работ не в полном объеме или закупка стройматериалов по завышенным ценам повсеместно вошли в практику подрядных организаций. Неудивительно, что просуществовала такая система капремонта всего несколько лет и была признана неэффективной.

В 2013 году был создан региональный оператор — некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области». Фонду было доверено аккумулировать денежные средства, поступающие от жильцов многоквартирных домов, и выступать в роли технического заказчика. То есть отвечать за поиски и отбор подрядной организации, качество проведенного ремонта, сроки его исполнения и оплату выполненных работ.

Принята и действует программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 – 2043 годы». На сегодняшний день в реестре зданий, подлежащих капремонту, насчитывается около 4,5 тыс. многоквартирных домов. В зависимости от степени износа жилья и состояния внутридомовых инженерных систем жильцы могут рассчитывать на ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, даже фундамента.

При необходимости в доме приведут в порядок электропроводку, систему отопления, водопровод и канализацию, а также отремонтируют или заменят лифт, если таковой будет в этом нуждаться.

С тех пор как проблемы ремонта взял на себя региональный оператор, в Сахалинской области капитально отремонтировано более 2 тысяч многоквартирных домов, а еще 3,8 тыс. зданий обновили свои кровли, фасады и сети.

В свое время была принята также программа ремонта лифтов на территории региона. С тех пор за подъемными механизмами следят, проводят ревизию и при необходимости ремонтируют.

Вот и в этом году в планах регионального оператора — ремонт пассажирского лифта в одном из домов по улице Чехова, что в областном центре.

Всё под контролем

Впрочем, лифт для сахалинского жилищного фонда — явление нехарактерное: в большинстве домов граждане пользуются обычными лестницами. А вот ремонт крыш, фасадов, подвалов — это работа на весь год.

В ожидании капитального ремонта граждане отчисляют региональному оператору обязательные взносы. Минимальный его размер на 2021 год составляет 6,3 рубля с одного квадратного метра жилья. Стало быть, классическая «двушка» в «брежневке» площадью примерно 50 кв. м обходится сахалинскому собственнику в 315 руб./месяц.

По сравнению с 2020 годом ежемесячный взнос вырос на 20 копеек. Однако при этом он остается самым низким в Дальневосточном федеральном округе. Фонд поддерживается областным бюджетом.

Деятельность фонда кап­ремонта жилья курирует региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Собственно, здесь определяют, где и что следует отремонтировать в первую очередь, а что можно отодвинуть на более поздний срок.

В 2021 году план по капитальному ремонту многоквартирных домов область не только выполняет, но и перевыполняет. В первом полугодии было отремонтировано 37 домов, хотя изначально планировалось 34.

— Во втором полугодии запланировано отремонтировать 145 многоквартирных жилых домов, — говорит начальник отдела жилищной политики министерства Елена Литейкина. — В основном это внутренний ремонт, но есть и крыши, и фасады. В целом же расходы на ремонт домов в 2021 году составят почти 2 млрд рублей. Из них примерно половина — это государственные средства, а еще столько же будет перечислено из фонда капитального ремонта. Детали предстоящего ремонта обязательно обсуждаются на общем собрании собственников жилья до начала работ.

Организация капремонта — дело достаточно хлопотное. Заранее готовится проект, составляется смета. Из реестра подрядных организаций выбирают исполнителя — проводят аукцион. Работу подрядчика контролируют сразу с нескольких сторон. В эффективном расходовании средств заинтересованы и министерство, и фонд капстроительства, и управляющая компания. Ну и жильцы, конечно, для которых качество превыше всего.

Другое дело, как увязать это самое качество, которое денег стоит, с необходимостью выбрать из числа претендентов на проведение ремонта того, кто предложит самую низкую цену? По словам Елены Литейкиной, подобных проблем у заказчика не возникает. Если участник конкурса готов снизить цену вопроса сразу процентов на 20, это сразу же вызывает подозрение. Проводится проверка, и, если ее результаты оказываются не в пользу претендента, приходится отказываться от его услуг и проводить конкурс заново.

Такое несколько раз и в самом деле случалось, но это было давно, сейчас подобного нет. В министерстве надеются, что и не будет.

Ну а если и поступают какие-то замечания по качеству ремонта, то подрядчик старается их быстро устранить. Поскольку рассчитывает отремонтировать не один дом, а гораздо больше.

Владимир БОЛОТОВ.