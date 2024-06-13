В 1978 году на всесоюзной студии звукозаписи «Мелодия» вышла в свет грампластинка «Клятва Родине» с пионерскими песнями. Их исполнял Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Максима Шостаковича.

Название грампластинки повторяло название кантаты для детского хора и симфонического оркестра. Одна из песен пластинки «Идём дорогой Ленина» была написана в 1976 году на стихи главного редактора «Пионерской зорьки», журналов «Кругозор» и «Колобок» Виктора Крючкова.

Автором музыки стал выпускник Московского музыкального института им. Гнесиных Николай Песков. В Советском Союзе с 1973 года он был известен как руководитель вокально-инструментального ансамбля «Искатели». Этот коллектив с песнями патриотической направленности выступал перед строителями Байкало-Амурской магистрали. Его концерты встречали тёплый приём в Чехословакии, Германии, Франции, Польше…

При всём при том Николай Песков написал немало песен для детей, а также три кантаты эпического характера: «Отзовитесь, горнисты!», «Мы – внуки героев» и «Клятва Родине». В последнюю вошло шесть песен. В завершающей музыкальное произведение композиции «Идём дорогой Ленина» прославляется «гражданин двадцать первого века», а в третьем куплете звучит короткое упоминание о Курильских островах.

Знает каждый в советской стране –

От Курильской гряды до Артека,

Что к труду и борьбе ты готов, пионер,

Гражданин двадцать первого века!

Кантата «Клятва Родине», написанная для солистов, хора и оркестра, отнесена к так называемой славильной музыке и призвана была формировать положительный образ молодёжи.

В интернете можно найти программу телепередач от 7 ноября 1979 года, когда кантата и все её песни исполнялись с 8.50, сразу же после утренней программы «Время».

В годы перестройки тематика кантаты утратила свою актуальность. Вероятно, тогда же прекратилось и исполнение музыкального произведения, в финале которого звучат значимые для Дальнего Востока слова – о Курильской гряде.

Кстати, решение о создании пионерской организации в городе Александровске было принято на совещании при уполномоченном Дальбюро ЦК РКП(б) на Сахалине 17 мая 1925 года. А вот о том, каким было пионерское движение на Курильских островах в те годы, ещё неизвестно. Впрочем, к 100-летию зарождения пионерии, быть может, откроются новые песни и другие новые истории.

Елена БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ.