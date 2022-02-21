От лыжного марафона до Паралимпиады. Сахалинские спортсмены – участники самых разных соревнований

Добежать до финиша

В Сахалинской области прошел XXIX Троицкий лыжный марафон. В первый день двухдневных состязаний лыжная трасса в селе Троицком собрала 437 жителей и гостей островного региона.

Спортсмены представляли Долинский, Анивский, Смирныховский, Корсаковский, Макаровский, Поронайский, Ногликский, Углегорский и Томаринский районы, Южно-Сахалинск, Владивосток и Кострому, сообщили в сахалинском министерстве спорта.

Лыжников в зависимости от возрастной группы ожидали дистанции 200, 500, 1000, 3000, 5000 и 10000 метров.

– Сегодня я бежала пять километров. Дистанция хорошая, погода просто отличная и само мероприятие – замечательное. По лыжне бежать весело, много народа, все кричат, поддерживают. Я работаю учителем физкультуры в долинской школе ¹ 2, приехала поучаствовать вместе со своими учениками, – поделилась впечатлениями 58-летняя Галина Чупрова.

7-летний Саша Ивлев из Южно-Сахалинска показал лучший результат в своем возрасте на дистанции 500 метров – 02:45,21 минуты.

– Бежать было несложно. Когда я финишировал, то сам удивился, что стал первым. Я занимаюсь лыжами всего год, а еще я хожу на плавание. Мне очень нравятся эти виды спорта, – рассказал Саша.

Победителями в своих возрастных группах и на своих дистанциях стали София Огородникова, Андрей Валиев, Полина Железняк, Александр Ивлев, Анна Диглис, Валерия Александрова, Владимир Творогов, Олег Лосев, Дарья Будникова, Варвара Белькова, Дмитрий Глазунов, Руслан Шубин, Валерия Кухарева, Марина Черноусова, Диана Аладинская, Илья Кудрин, Николай Поляков, Олег Колмогоров, Игорь Романенков, Яков Леманов и Максим Косарев.

Во второй день лыжники соревновались на дистанциях 15, 25 и 50 км. Спортсмены с ограниченными возможностями выступили на дистанциях 1 и 2 км.

Лидерами в своих возрастных категориях на дистанции 50 км стали Иван Кустов, Андрей Юдаев, Олег Колмогоров, Игорь Романенков, Андрей Гринштейн и Марина Черноусова.

– Со старта начал отрываться от соперников, потом немножко сбавил обороты и подышал. На втором круге с самого начала идет подъем, начиная с него, я вновь вышел вперед и уже старался не оглядываться. Трасса сложноватая, но со снегом сегодня повезло, – рассказал мастер спорта Иван Кустов из Ноглик. Он преодолел 50 км первым с результатом 02:12:18,46.

На дистанции 15 км лучшие результаты показали Игорь Зайцев и Любовь Ворожцова. А 25 км быстрее соперников преодолели Максим Косарев, Елена Полякова, Елена Юмаева и Елизавета Пуненкова.

«Золото» за 1 км взяли Дария Заводчикова и Никита Бурик. А 2 км принесли победу Руслану Вахитову и Кристине Новиковой.

Светлане Колесниковой сегодня занять первое место не удалось, но девушка пришла на марафон в первую очередь за эмоциями.

– Я заявилась на дистанцию 25 км. Тактика – добежать до конца, потому что погодные условия сегодня непростые. У нас в семье так повелось, что с малого возраста все на лыжах. Меня отец поставил на лыжи в год, и свою годовалую дочку тоже планирую приучать к спорту с самого детства, – рассказала обладательница серебряной медали Светлана Колесникова.

Для участников организовали четыре пункта питания, на которых можно было восполнить силы чаем, изотоником и бананами.

Соревнования проходили при поддержке международного консорциума «Сахалин-1». Участвовали в них более 700 человек.

Заняла третье место

В Кусе (Челябинская область) продолжаются всероссийские соревнования по горнолыжному спорту. На горнолыжном комплексе «Евразия» состязаются юноши и девушки двух возрастных групп (12 – 13 и 14 – 15 лет).

Накануне юноши и девушки в старшей возрастной группе соревновались в слаломе-гиганте. Третье место в этой дисциплине заняла Дарина Иохвидович (Южно-Сахалинск).

После двух дней соревнований в командном зачете в этой возрастной группе лидируют Красноярский край (566 очков), Москва (491), Московская область (283). С небольшим отставанием от третьего места идут Сахалинская область (280) и Камчатский край (277).

Едет в Пекин

Сахалинский сноубордист Всеволод Щеглов отправится на зимние Паралимпийские игры в Пекин в составе сборной команды России.

Воспитанник тренера Ольги Желтовой получил приглашение по итогу рассмотрения заявок Международным паралимпийским комитетом.

Всеволод Щеглов является обладателем серебряной медали Кубка мира, «золота», «серебра» и «бронзы» этапов Кубка Европы и четырехкратным победителем чемпионата России по парасноуборду.

Зимняя Паралимпиада в Китае пройдет с 4 по 13 марта 2022 года.

Тем временем сборная команда России по сноуборду лиц с поражением опорно-двигательного аппарата готовится к Паралимпийским играм в Пекине. На острове у спортсменов финальный этап подготовки.

Тренировки проходят на специально подготовленной трассе для борд-кросса на СТК «Горный воздух». Ее подготовкой занимались приглашенные специалисты, которые обучались за границей и возводили снежные фигуры на крупнейших мировых стартах.

– Сахалин нас очень хорошо принимает уже не первый раз. До этого мы участвовали здесь в чемпионате России. В этот раз для нас подготовили шикарные трассы, на которых ежедневно тренируемся. По одной тренировке ежедневно на горе и по одной в спортзале. Занимаемся по плану – перед Пекином экономим силы, – рассказал главный тренер команды Евгений Пронашко.

Делегация включает 12 человек, из них восемь спортсменов. Российская команда пробудет на Сахалине до 25 февраля, после чего отправится в Пекин.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.