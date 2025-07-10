От мебели до булавок

Местная промышленность и промкооперация в годы войны непрерывно увеличивали выпуск товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья. Промкомбинаты и промысловые артели значительно расширили ассортимент. На базу Сахалинторга и в магазины они сдали для продажи населению массу таких новых вещей, как сандалии, детские тапочки, комнатные туфли, суконные бурки, меховые чулки, рукавицы, мебель, обозные изделия, спортивный инвентарь, пуговицы, булавки, всевозможные игрушки и т. д.
И на Сахалине будут яблони цвести
В этом году коллектив Сахалинской опытной сельскохозяйственной станции высадил 7000 семенников капусты, брюквы, репы и свёклы. По самым скромным подсчётам, будет получено около 400 кг первосортных семян.
Хорошо растут и развиваются впервые посаженные нынче фруктовые деревья: груши, сливы, яблони и виноград. Знатный садовод области т. Мысник прилагает все силы к тому, чтобы вырастить для сахалинцев образцовый фруктовый сад.
Наши герои
Соболев Семён Никитович (1924 – 2024) призван в Красную Армию в 1942-м. Воевал на Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. В 1945-м топовычислитель управления 2-го дивизиона 400-го артиллерийского полка 133-й стрелковой дивизии 51-го стрелкового корпуса 2-го Украинского фронта, старший сержант.
Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова.
На Сахалине, в Охе, с 1950 года. Работал топографом треста «Дальнефтегазразведка», начальником топографической партии в различных экспедициях, маркшейдером нефтегазодобывающего управления «Оханефтегаз». Почётный гражданин Сахалинской области и города Охи. Член Интернационального союза писателей и Союза русских художников.
Трудовая доблесть
- Команда знатного шкипера области Василия Григорьевича Супукарева (колхоз им. 17 партконференции) почти на четверть перевыполнила план июня и сдала на 1 июля более 400 центнеров рыбы сверх годового задания. Команда день и ночь находится на промысле. За последние три дня дрифтер т. Супукарева привозит с моря по 40 центнеров рыбы.
- В колхозе им. Сталина широким фронтом развернули заготовку кормов для общественного животноводства. Впереди бригада тов. Захарова. Здесь все работники выполняют нормы. Особенно стараются косари тт. Солашенко и Леухин. Бригада заготовила уже около 60 тонн доброкачественного силоса.
- На Эхабинском промысле, не снижая темпов военного времени, самоотверженно трудятся все бригады по добыче нефти. Особых успехов добился коллектив участка мастера тов. Казакевича. За второе полугодие он дал стране 2763 тонны нефти сверх плана.