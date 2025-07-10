От мебели до булавок

Местная промышленность и промкооперация в годы войны непрерывно увеличивали выпуск товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья. Промкомбинаты и промысловые артели значительно расширили ассортимент. На базу Сахалинторга и в магазины они сдали для продажи населению массу таких новых вещей, как сандалии, детские тапочки, комнатные туфли, суконные бурки, меховые чулки, рукавицы, мебель, обозные изделия, спортивный инвентарь, пуговицы, булавки, всевозможные игрушки и т. д.

И на Сахалине будут яблони цвести

В этом году коллектив Сахалинской опытной сельскохозяйственной станции высадил 7000 семенников капусты, брюквы, репы и свёклы. По самым скромным подсчётам, будет получено около 400 кг первосортных семян.

Хорошо растут и развиваются впервые посаженные нынче фруктовые деревья: груши, сливы, яблони и виноград. Знатный садовод области т. Мысник прилагает все силы к тому, чтобы вырастить для сахалинцев образцовый фруктовый сад.

Наши герои

Соболев Семён Никитович (1924 – 2024) призван в Красную Армию в 1942-м. Воевал на Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. В 1945-м топовычислитель управления 2-го дивизиона 400-го артиллерийского полка 133-й стрелковой дивизии 51-го стрелкового корпуса 2-го Украинского фронта, старший сержант.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова.

На Сахалине, в Охе, с 1950 года. Работал топографом треста «Дальнефтегазразведка», начальником топографической партии в различных экспедициях, маркшейдером нефтегазодобывающего управления «Оханефтегаз». Почётный гражданин Сахалинской области и города Охи. Член Интернационального союза писателей и Союза русских художников.

Трудовая доблесть