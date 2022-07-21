От медленного вальса до футбольного финта. Спорту все возрасты покорны

Прикоснулись к миру танцев

Первый Сахалинский фестиваль по спортивным танцам среди людей старшего поколения прошел в Южно-Сахалинске. В нем приняли участие 76 человек из Корсакова, Анивы, Долинска и областного центра.

– С учетом особенностей наших участников мы подготовили очень бережную программу: кто выучил два танца – их и танцует. Как умеешь танцевать, так и можешь себя проявить. Эти люди пришли сюда, чтобы получить удовольствие и отлично провести время, – рассказала организатор фестиваля, тренер и председатель общественного движения «Сахалинский танцевальный мир» Татьяна Легкова.

Соревновались любители и профессионалы. Для них подготовили европейскую и латиноамериканскую программы, включающие в себя медленный и венский вальсы, танго, квикстеп, самбу и ча-ча-ча. Выступления проходили парами, командами и соло.

В категории сеньоры (медленный вальс, танго) первое место заняла Галина Маслинская из Корсакова. Кубок медленного вальса и кубок танго в категории соло взяла Марина Сарычева из Корсакова. Кубок самба завоевала Марина Осипчук, а кубок ча-ча-ча – Проворова Марина (обе участницы из Долинска).

В парах лучшие результаты показали южносахалинцы Владимир Манойленко и Лариса Федина – хобби класс (медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп).

В кубке двух танцев – венский вальс и квикстеп – золото разделили пары из Корсакова Марина Сарычева и Раиса Парахина, а также Ада Сим и Наталья Горбунова.

В командном первенстве по медленному вальсу победу одержала команда «Рябинка» из Южно-Сахалинска.

Меткие стрелки

Юношеская лига страны по пулевой стрельбе состоялась в Московской области на базе стрелкового комплекса международного класса «Лисья нора». Островные спорт­смены привезли со стартов три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, сообщили в региональном министерстве спорта.

Анна Бойко и Константин Обоскалов одержали победу в упражнении «пневматическая винтовка, пара смешанная» со счетом 16:0. Еще одну золотую медаль принесло Константину выступление в упражнении «пневматическая винтовка-60». Череду побед сахалинских спортсменов продолжила команда в составе Анастасии Тимошенко, Анны Бойко и Алины Вагиной. Сахалинцы заняли первое место в упражнении «пневматическая винтовка-180».

Владислав Немыкин и София Перфилова стали вторыми в упражнении «пневматическая винтовка, пара смешанная». А Екатерина Казаринова заработала «серебро» в финале упражнения «пневматический пистолет-60».

Бронзовой медалью пополнила копилку сахалинской сборной Анна Бойко, заняв третье место в упражнении «пневматическая винтовка-60».

Победы будут впереди

Завершился одиннадцатый тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В младшей возрастной группе «Сахалин» играл в Хабаровске с местными юными «армейцами».

«СКА-Хабаровск-2007» – один из главных преследователей «Сахалина-2007». Обе команды входят в лидирующую группу. Островитяне уверенно ее возглавляют, выиграв десять матчей подряд. Хабаровчане отстают на 8 очков, имея игру в запасе.

Итог встречи – 3:1 в пользу «СКА-Хабаровск-2007».

В старшей возрастной группе «Сахалин-2006» занимает третье место, преследуя «Благовещенск», который оторвался на пять очков. Матч с командой «СКА-Хабаровск-2006» завершился вничью – 1:1.

Утолить победный голод островные команды постараются 23 июля, когда будут принимать «Локомотив» из Уссурийска.

Спортсмен месяца

В региональном министерстве спорта подвели итоги конкурса «Спорт­смен месяца» за июнь. Победу одержал Михаил Тутенько.

Спортсмен занял третье место на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «метание копья». Соревнования прошли с 16 по 20 июня в Чебоксарах и собрали около 400 спортсменов из 53 регионов страны.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.